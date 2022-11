Wolff Russellről: talán egy évvel tovább maradt a Williamsnél, mint kellett volna

George Russell vasárnap Interlagosban szerezte meg pályafutása első Forma-1-es győzelmét, amivel véget vetett a Mercedes negatív szériájának is. A brackley-i alakulattal 2011-ben fordult elő utoljára, hogy egyetlen futamot sem tudtak nyerni egy szezonon belül, de a brit pilóta a sprintet és a fő versenyt is uralta.

Az Ezüst Nyilak ráadásul 2020 után először tudtak kettős győzelmet aratni, hiszen Lewis Hamilton a második helyen ért célba, és megszakították a tavaly decemberi Szaúdi Nagydíj óta tartó nyeretlenségi sorozatukat.

Russell három évet töltött el a Williams kötelékében, mielőtt az idei szezonban megkapta volna a lehetőséget a Mercedestől, és sokan tartják, hogy a jövő egyik nagy versenyzője lehet.

A brit 2017 óta tagja a Mercedes juniorprogramjának, 2019-es F1-es bemutatkozása előtt a GP3-ban és a Forma-2-ben is bajnoki címet tudott szerezni. Toto Wolff a brazíliai siker után arra emlékezett vissza, milyen volt az első találkozása Russell-lel.

„Épp a verseny végén gondoltam arra, milyen volt, amikor tizenhat évesen besétált hozzánk öltönyben, nyakkendőben, hogy előadja a powerpointos prezentációját“ - mondta a Mercedes csapatfőnöke.

„Ő az első pilótánk a juniorprogramból Lewis után, akinek sikerült futamot nyernie a Forma-1-ben. Nyilvánvalóan Lewis a legsikeresebb azok közül, akik az akadémiánkon végeztek, de hat évvel csatlakozás után George már futamgyőztesnek mondhatja magát a száguldó cirkuszban“ - mondta büszkén az osztrák.

„Mindig is komoly célokat tűztünk ki elé. Meg kellett nyernie a GP3-at, majd a Forma-2-t, és ő ezt már az újonc szezonjában megtette. Azt hiszem, a Williams a legjobb iskola volt számára a Forma-1-es pályafutása kezdetén, ami talán egy évvel tovább is tartott, mint kellett volna. Most mindenesetre az a legfontosabb, hogy megérdemelten nyert futamot“ - tette hozzá Wolff.

