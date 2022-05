Wolff: Russell olyan benyomást kelt, mintha „mindig is” nálunk versenyzett volna

Mercedes-juniorként Russell három évet húzott le a Williamsnél, ahol értékes és sokszor fájó tapasztalatokat is gyűjtött, de közben megmutatta tehetségét is, ami elég volt neki ahhoz, hogy 2022-re végre felkerüljön Lewis Hamilton mellé.

Mivel Russell már régóta dolgozik együtt a csillagosokkal, ezért Wolff szerint a fokozatos beépülése óriási segítséget nyújtott a britnek, hogy készen álljon a Hamilton jelentette kihívásra. „Remekül épült be hozzánk, olyan, mintha mindig is itt vezetett volna. Nagyon boldog vagyok kettejük miatt, ahogy viselkednek egymással, hogy mennyire tisztelettudóak.”

A két brit Miamiban idén először feszült igazán egymásnak, Russellnek pedig egy ponton még a pozícióját is vissza kellett adnia, mert a 11-es kanyarban a pálya elhagyásával együtt előzte meg Hamiltont.

Később aztán már szabályosan is megoldotta a helycserét, így értek be ötödik és hatodik helyen, Wolff pedig értékelni tudta, hogy versenyzői mennyire odafigyeltek egymásra. „Szerintem így kell a csapattársaknak egymás ellen küzdeniük. Boldog vagyok amiatt, ahogyan George beilleszkedett.”

Miközben a Mercedes keresi a teljesítményt és próbálja megoldani a delfinezést, úgy tűnik, Russellnek egyelőre jobban ízlik a problémás W13-as, hiszen 23 ponttal van márkatársa előtt a tabellán. Wolffot Russell analitikus hozzáállása is lenyűgözte, és bízik benne, hogy két pilótája segíthet nekik megfordítani idei szerencséjüket.

„Ha megnézzük George eddigi eredményeit, azokból látható volt, hogy mennyire jó. Aztán persze a williamses szezonok is megtették a magukét, szóval sosem kételkedtünk abban, hogy mit tud, ez pedig most a pályán is megmutatkozik.”

„Igazán tetszik a hozzáállása. Nagyon racionális, legyen ő a leggyorsabb a második edzésen, vagy legyen 11., akkor is tudományosan áll hozzá, és igyekszik gyorsabbá tenni az autót. Élvezem figyelni, ahogy együtt dolgoznak, mindkettejük magas szinten áll. Ez pedig egész jó helyzetbe hozott minket a konstruktőri bajnokságban, tehát nem is kívánhatnék jobb párosítást” – dicsérte Hamiltont és Russellt az osztrák szakember.

