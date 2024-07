Wolff: Rosberg és Hamilton párharcára emlékeztet Norris és Piastri csörtéje

A 2010-es évek közepén Toto Wolffnak meggyűlt a baja a pilótái közötti rivalizálással, hiszen mind Nico Rosberg, mind pedig Lewis Hamilton kiváló formában versenyzett, ráadásul ők ketten harcoltak a futamgyőzelmekért és a világbajnoki címért azokban a szezonokban.

Nem egy alkalommal a versenyzők össze is értek, így például 2016-ban Barcelonában, vagy korábban Belgiumban. Rosberg később elárulta, komoly összegeket kellett fizetniük, ha balesetet okoztak egymásnak, és most a McLaren vezethet be hasonló szankciókat.

„Ez az első alkalom, hogy ez történt velük” – értékelte a McLarennél kialakult helyzetet Toto Wolff a RacingNews365.com közlése alapján. „Mi is tanultunk a tapasztalatainkból, abból, hogy hogyan lehet kezelni egy olyan helyzetet, amikor két autó, két versenyző nyerhet ugyanabban a csapatban.”

„Biztos vagyok benne, hogy le fognak ülni és kitalálnak valamit” – vélekedett a Mercedes csapatvezetője a Piastri és Norris között fennálló „kakaskodásra”, amelyből a wokingiak csapata jöhet ki vesztesen.

„Annak idején először a versenyszabályokkal álltunk elő, aztán már nem akartuk szabályoknak nevezni, így versenyzői szándéknak neveztük el. Most közösen fogják megbeszélni a versenyzőkkel, hogy mit akarnak tenni a továbbiakban ezzel kapcsolatban.”

Egyelőre Piastri sincs messze Norristól a pontversenyben, míg a McLaren nem részesítette előnyben a bajnokság második helyén álló brit versenyzőt, aki így hét ponttal kevesebbet gyűjtött, ami a Verstappen elleni harcban döntő jelentőséggel is bírhat később.

Eközben áll a bál a Renault motorrészlegén, hiszen az ott dolgozó kollégák érthető okokból nem túl boldogok, hogy hamarosan megszűnhet a munkahelyük, emiatt pedig sztrájkba kezdtek.