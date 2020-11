Wolff reménykedik abban, hogy az F1 kevesebbet fog „túlméretezett parkolókban” versenyezni

Sokáig az is kérdéses volt tavasszal, hogy lesz-e egyáltalán idén Forma-1-es szezon, azonban végül sikerült kidolgoznia az F1-nek és az FIA-nek egy olyan keretrendszert, amely lehetővé tette a futamok, elsősorban európai megtartását.

Idén először versenyzett az F1 Mugellóban és Portimaóban, míg a Nürburgring, Imola, és jövőhéten az Istanbul Park hosszas szünet után tért vissza az F1-be.

A pilóták kivétel nélkül örültek ezeknek a klasszikus pályáknak, akik imádták a vonalvezetés old-school jellegét, illetve a fű és kavicságy bukótereket, amelyek egyértelműen jelezték a pálya határait.

Az F1 tervei szerint a 2021-es versenynaptár már sokkal jobban fog hasonlítani arra, ami a 2020-as szezon alapból lett volna, amihez érkezik egy újabb utcai verseny Szaúd-Arábiában, így valószínűleg az idén beugrott pályák nem kapnak majd újabb esélyt.

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke szerint azonban az F1-nek tanulnia kellene abból, ahogyan ezek a pályák elnyerték a résztvevők és a nézők tetszését.

„Mindig is nagyon erősen elítéltem azt az irányvonalat, amely felé az utóbbi években elmozdultunk, hogy túlméretezett szupermarket parkolókban versenyzünk. Ez éppen, hogy elveszi a pilótáktól legjobban megkövetelt képességeket” – számolt be Wolff múltheti kijelentéseiről a MotorsportWeek.

„Éppen ezért nagyon kedvelem az olyan pályákat, mint Imola és Mugello, és minden olyan pályát, ahol tényleg következményei vannak annak, ha hibázik valaki.”

„Szerintem vissza kell hoznunk a kavicságyakat, hogy amikor valaki elhagyja a pályát, az ne tudjon büntetlenül, az autóban keletkezett sérülés miatt visszatérni az aszfaltra.”

„Szerintem a legtöbb standard pályához hozzá lehet szokni, de ezeknek a klasszikus és történelmi pályáknak lelke van, de most már néhány modern pályáról is el lehet mondani – Bahrein például, ahol már régóta versenyzünk, de talán ott is hozzáigazíthatnánk a pályát azokhoz az ötletekhez, amit mondtam.”

„Ismét mondom, nem vagyok tervező, én csak egy expilóta véleményével tudok szolgálni, meg azokkal a Tv felvételekkel, amelyeket én is láttam Mugellóról, Portimaóból, Imolából.”

