Wolff reagált Horner kritikájára: Majd meglátjuk, ha ugyanazzal a technikával mennek!

A Red Bull egy hónapja jelentette be, hogy Alexander Albon helyett Sergio Perezzel kívánják folytatni 2021-ben, miután a thai pilóta elmaradt a várakozásoktól, és a szezon végén sem tudta felvenni a versenyt csapattársával, Max Verstappennel szemben.

Albon mindössze két dobogós helyet tudott felmutatni 2020-ban, tehát nemcsak tempóban, de az eredményeket tekintve is jelentősen alulmaradt holland riválisával szemben, aki a számos pódiumos helyezése mellett két alkalommal is futamgyőzelmet ünnepelhetett. A tabella végelszámolásában Max Verstappen több mint kétszer annyi pontot gyűjtött Albonnál.

A bejelentést követően természetesen a Mercedes is reagált Perez szerződtetésére, többek között Lewis Hamilton úgy nyilatkozott, hogy a mexikói megérdemelte a Red Bull másik autóját, és ezzel a döntéssel a verseny sokkal keményebb lesz köztük a jövőben.

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff is egyetért a hétszeres brit világbajnokkal, és elmondta, hogy Perezzel a fedélzetén a Red Bull jelentős veszélyt jelent rájuk a konstruktőri bajnoki címért folytatott küzdelemben, de azt is hozzátette, hogy a Honda erőforrás is nagy löketet adhat a milton-keynes-i alakulatnak.

„Mindenképpen úgy gondolom, hogy Perezzel a Red Bull sokkal erősebb ellenfél lesz a konstruktőri bajnokságban” – jelentette ki Wolff az osztrák ORF tévécsatornának adott interjújában. „Úgy vélem, Sergio nagyon erős lesz. Érdekes lesz látni, Perez hogyan tartja magát Verstappennel szemben.”

„Máskülönben ez egy olyan szezon, amiben ugyanolyan autók lesznek, mint tavaly. Úgy gondolom, a Honda rálép a gázra, hogy utolsó szezonjukban gyártóként a bajnokságért versenyezzenek. Ez elég érdekes lesz!”

Perez annak ellenére végzett Albon előtt a tabellán, hogy kevésbé versenyképes autóval rendelkezett, ráadásul két futamot is ki kellett hagyni a koronavírus okozta megbetegedés miatt. A mexikói aztán a szezon második felében elképesztő teljesítményre kapcsolt, megnyerte a Szahír Nagydíjat, előtte pedig folyamatosan az élbolyban versenyzett.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Horner finoman odaszúrt a Mercedesnek, mikor olyan nyilatkozatot tett, hogy Russell beugrása csak megerősítette abban a hitében, hogy Verstappen a legerősebb pilóta a mezőnyben, hiszen a Red Bull esetében senki sem lenne rögtön olyan versenyképes, mint amilyen a fiatal brit lehetett a német gyártó autójával.

„Csak akkor ítélheti meg a legjobbakat, ha hagyjuk őket egymás ellen versenyezni” – reagált Wolff Horner kritikájára. „Ezt még nem láttuk. Nem láttuk Verstappent Hamilton ellen, nem láttuk Russellt Hamilton ellen, nem láttuk Charlest egy top autóban. Ám a jövő a fiataloké. Egy ponton majd ugyanazzal a felszereléssel versenyeznek egymás ellen, akkor kiderül, ki a legjobb.”

