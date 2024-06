Wolff reagált Horner kijelentésére: Hülyeségeket beszél...

Újabb kisebb bomba robbant a Forma-1-ben azok után, hogy Christian Horner és Jos Verstappen összeszólalkozott egymással a médiában. A holland azzal vádolta meg a csapatvezetőt, hogy szándékosan akarja háttérbe állítani, míg a brit felajánlotta az idősebb Verstappent Wolffnak.

Mint ismert, sok szó esik a Red Bullnál zajló belháborúról, emiatt Wolff gyakran elhinti, hogy Max Verstappen akár náluk is kiköthet a bikásokhoz fűződő szerződése ellenére. Erre volt válasz a Horner-komment, aki úgy látszik, két, az általa két nemkívánatosnak tartott személyt boronált össze.

„Egyáltalán nem hallottam erről” – jelentette ki Toto Wolff első ízben, amikor a Sky Sports Germany szembesítette Horner kijelentéseivel a két Verstappenről. „Ez egyszerűen hülyeség. Hülyeségeket beszél.”

Wolff azonban nem hagyta annyiban a dolgot, és kijelentette, hogy végső soron nem is annyira rossz Christian Horner elképzelése, így pedig akár még meg is szerezhetné az idősebb Verstappent: „Ez még csak nem is olyan rossz (ötlet).”

Az ominózus esetet követően Jos Verstappen nem rejtette véka alá a véleményét Christian Hornerről, és kijelentette, hogy végzett a csapatfőnökkel, jelentsen ezt bármit is. Ennek tükrében a riválisok dörzsölhetik a tenyerüket, ugyanis közvetve Max Verstappent is megzavarhatja az eset.

Eközben Lando Norris annak ellenére is nagyon bizakodó, hogy ismét vereséget szenvedett Max Verstappentől, aki ezúttal az Osztrák Nagydíj sprintkvalifikációján volt legyőzhetetlen.

