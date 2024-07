Wolff reagált Antonelli azon kijelentésére, hogy talán még „nem áll készen” az F1-re

Ami az F1-es Antonellit hatalmas tehetségnek kiáltották ki, de az F2-ben eleinte nem jöttek tőle az eredmények, miközben a Prema csapata is csak szenvedett az új autókkal. Az utóbbi hetekben viszont javuló formát mutat az olasz tehetség, akit természetesen már jó ideje Lewis Hamilton potenciális utódjának tekintenek a Mercedesnél.

Erről Wolff is többször beszélt, ahogyan arról is, hogy nem feltétlenül akarják elkapkodni juniorjuk Forma–1-es debütálását. Amikor azonban Antonelli főfutam után tett nyilatkozatáról kérdezték őt, Wolff igyekezett hízelgő megjegyzéseket tenni, miközben rávilágított arra, védencük mennyire fiatal még mindig.

„Néha talán elfelejtjük, ezért emlékeztetnünk kell magunkat, mennyire hülyék is voltunk 17 évesen. Azt egyértelműen elmondhatom, hogy az érettségem hiánya miatt én biztosan nem tudtam volna határozott döntéseket hozni egy ennyire versenyképes mezőnyben.”

„Ő pedig néhány éve még csak gokartozott, majd jött a Formula Regionális Európa-bajnokság, most pedig az F2-ben van, miközben minden szempár rá és a Mercedes ülésére szegeződik. Én tehát azt szeretném tőle látni, hogy hibákat vét és tanul belőlük.”

„Közben pedig útmutatást ad a Premának is, hogy miként tudnának javulni, és odafigyel a gumikezelésre is, ahogyan történt az a mostani futamon. Most látnunk kell majd, hogy meg tud-e ragadni ezen a szinten, de az F2 alapján mindig nehéz ítélkezni. Amit viszont mi az F1-es tesztjeinek adataiban látunk, az mindenképp biztató.”

Wolff szerint Antonelli a vasárnapi győzelme révén viszont megmutatta, mire is képes valójában. „Kimi jó munkát végzett. Ez egy domináns győzelem volt két különböző gumikeveréken. Nagyon erős volt és megérdemelte, de mi soha nem is kételkedtünk a sebességében. Itt minden a tanulásról és annak gyorsaságáról szól, ez a siker pedig egyértelműen ennek volt a jele” – zárta gondolatát a Mercedes csapatfőnöke.

Ami az F1-es témákat illeti, Wolff a hétvége folyamán arról is beszélt, a Mercedes miért nem hajtott rá Adrian Newey szerződtetésére.