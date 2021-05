A portimaói csúszós aszfalt és szeles időjárás látszólag a címvédő istálló kezére játszott az elmúlt hétvégén, a Red Bull pedig nem feltétlenül tűnt úgy, hogy most erőből megverheti a Mercedest, legalábbis a futamon nem.

Max Verstappen sokat panaszkodott a nehéz körülményekre, nem tetszett neki a pálya felülete, és a kocsijával sem volt mindig elégedett. A futamon azért így is a második helyet tudta megszerezni, de tempóból most nem feltétlenül sikerült neki Hamilton megszorongatása.

Toto Wolff, a csillagosok csapatfőnöke természetesen boldog, hogy jó eredményekkel hagyhatták el Portugáliát, de van egy másik dolog, amelynek még látszólag ennél is jobban örült a futamot követően.

Először arról kérdezték őt a német média képviselői, hogy mi az a három terület, amelyen jobbak most a Red Bullnál. „Először három olyan dolog jut az eszembe, amiben nem vagyunk olyan jók, mert ilyen a mi mentalitásunk.”

„A pohár mindig félig üres, sosincs félig tele. Három dolog, amelyet elszúrtunk: egy körrel később kellett volna kiállnunk a leggyorsabb kör megszerzésének érdekében. Aztán ott volt Valtteri szenzorgondja. Anélkül szerintem másodikak lettünk volna a pályán. Tudjuk, hogy miről van szó, és ki kell javítanunk a hibát.”

„A harmadik pedig az, hogy három futamba telt, mire ismét rátaláltunk a teljesítményünkre. Én már az időmérőnknek is örültem, még akkor is, ha Verstappen előttünk lehetett volna egy tizeddel. Visszatértünk a küzdelembe.”

„Mindezt ráadásul egy olyan helyszínen, amely a szél miatt egyáltalán nem volt könnyű nekünk, hiszen Bahreinben mindez sokba került a csapatnak. A pozitív oldalról nézve viszont harcban vagyunk. Vadászunk, még mindig vadászunk. Ez pedig elképesztően szórakoztató” – emelte ki Wolff, aki szerint tehát még mindig ők vannak az üldöző szerepében.

Ezek után azért mégis tudni szerették volna az interjút készítők, hogy akkor van-e bármi is, amit jól csináltak ezen a hétvégén. Az osztrák csattanós válasszal szolgált. „Igen, megnyertük a futamot. Nekem viszont egyből az jár az agyamban, amit elszúrtunk.”

„Ha azonban valamit ki kéne emelni, akkor azt mondanám, hogy sikerült felidegesítenünk Helmut Markót. Bár ő amúgy is mindig morcos valami miatt. Ezt már nem kell tovább fokozni. Egyedül is képes idegessé válni. Amúgy meg, ez igazán jó volt” – zárta a Mercedes csapatvezetője. Az pedig tény, hogy Markóéknak most főhet a fejük több dolog miatt is…

