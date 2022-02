Wolff örül, hogy az FIA meghozta a „szükséges” változásokat Abu Dhabi után

A szövetség elnöke, Mohammed ben Szulajem csütörtökön számos módosítást jelentett be a futamok irányításával kapcsolatban. Az eddigi versenyigazgatót, Michael Masit Niels Wittich és Eduardo Freitas váltja, miközben egy új, virtuális versenyirányítást is felállítanak, amely a háttérből fogja támogatni az FIA munkáját a hétvégék folyamán.

Emellett pedig visszatér Herbie Blash is, aki sokáig volt Charlie Whiting jobbkeze. Ő tanácsadóként fogja segíteni az FIA munkáját. A Mercedesnek ugye nagyon nem tetszett az, ami Abu Dhabiban történt, ezért rögtön a futam után óvást nyújtottak be, de azt a felügyelők elutasították.

Később aztán a fellebbezés lehetőségét is belebegtették, de az végül nem valósult meg, így a tavalyi idény végeredménye hivatalossá vált. Ennek ellenére lehetett olyan pletykákat hallani, hogy a Mercedes nagyon szeretné, ha eltávolítanák Masit a posztjáról, ez pedig most be is következett.

A csapat új autójának leleplezésén Wolff ennek kapcsán elmondta, hogy a „megfelelő lépések történtek”, és „optimista a változásokat illetően”. „A versenyigazgató szerepe egyáltalán nem könnyű, most pedig két nagyon tehetséges emberünk lesz, ami jó.”

„Az őket támogató struktúra viszont kulcsfontosságú, nemcsak a versenyigazgatói szobában, de ott lesz a virtuális irányítás is, amelyre támaszkodhatnak majd, így a döntéshozási folyamat könnyebbé válik számukra.”

„Azt hiszem, az utóbbi években a szabályokat olykor eléggé szabadon értelmezték. Szóval igen, örülök annak, amit az új elnök kilátásba helyezett.” Wolff tagadta, hogy a Mercedes azért vonta vissza a fellebbezést, mert cserébe azt akarták, hogy Masit kirúgják, de érzése szerint a versenyirányítás döntései körüli problémák megmutatták, hogy változásra van szükség.

„Szükség volt ezekre az átszervezésekre. A tavalyi egy remek év volt, de a sokszor nehezen érthető döntések sok ellentétet kreáltak.” Wolff azt is elmondta, hogy az Abu Dhabiban történtek továbbra is „példa nélküliek”, de kihangsúlyozta, hogy most már az idei szezonra kell koncentrálniuk, miközben Hamilton ismét harcba száll a nyolcadik címéért.

„Tovább kell lépnünk. Ez már a múlté, és miután Mohammed tegnap bejelentette az intézkedéseket, szerintem félre kell már ezt tennünk. Nem fogjuk elfelejteni, mert az nem lehetséges. Most viszont 2022-t kell szem előtt tartanunk, bemutattuk az autót, és az FIA lépései után most újult erővel indulhatunk neki a szezonnak.”

