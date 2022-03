Wolff: Orosz és ukrán csapattagjaink vannak, nem könnyű időszak ez

A Haas szombat reggel jelentette be, hogy azonnali hatállyal szerződést bont Nyikita Mazepinnel. A hír bejelentése előtt Toto Wolff jelezte, hogy csalódott az orosz pilóták helyzete miatt. A Mercedes csapatfőnöke azonban kiáll a döntés mellett, hogy nem versenyeznek Oroszországban.

„Vannak ukránok, és vannak oroszok a csapatban, és ez biztosan nem könnyű mindazoknak az egyéneknek, akiknek ott van a családjuk. Nehéz idők ezek, és bizonyára személyes szempontból is, hiszen Bécsben nőttem fel, szláv származású szülőkkel" - mondta az osztrák a Bloombergnek.

A Forma–1 szerződést bontott az Orosz Nagydíjjal, ráadásul több ország is úgy döntött, hogy kitiltja az orosz és fehérorosz versenyzőket, ami Nyikita Mazepin helyzetét nehezíti. Most, hogy a Haas hivatalosan is felbontotta a szerződést Mazepinnel és az Uralkalival, úgy tűnik, hogy a Forma–1-es karrierjének vége.

Mielőtt a hír kiderült volna, hogy Mazepint meneszti az amerikai kézben lévő Haas csapata, Wolff tudatta, hogy kettős véleményen van. A Mercedes csapatfőnöke szerint Mazepin megérdemli a helyét az F1-ben, de kiáll az Oroszországgal szembeni szigorú szankciók mellett.

„Nyikita számára nagyon nehéz helyzet ez. Ő egy olyan srác, akinek sikerült bekerülnie a Forma–1-be. Tud vezetni. Azt hiszem, sportolókénit is nehéz helyzet ez, de úgy gondolom, hogy bizonyos értelemben támogatni kell a bevezetett szigorú szankciókat, neki is meg kell értenie, hogy miért alakulhatott ki ez a helyzet“ - mondta Wolff.

