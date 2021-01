Wolff: óriási kihívás lesz az F1 élén maradni a „földrengésszerű” változások előtt

A Mercedes 2014 óta minden évben megszerezte az egyéni, és a konstruktőri bajnoki címet is, és a 2021-es szezonnak is ők az egyértelmű favoritjai.

A csapatfőnök Toto Wolff ugyanakkor hozzátette, hogy a csapat számára egyáltalán nem könnyű ez az időszak, hiszen a 2021-es autók fejlesztése mellett be kell férniük a 145 millió dolláros költségsapka alá is.

„Érdekes év lesz ez számunkra, mert az eddigiektől teljesen eltérő struktúrát kell használnunk majd a költségsapka miatt” – nyilatkozta Wolff az Autosport/Motorsport.com-nak.

„Óriási kihívás elé nézünk a csak picit módosított 2021-es szabályok keretei között is, amit földrengésszerű változások követnek 2022-ben.”

„Van egy pát tényező, ami ellenünk dolgozik, ez is motivál minket, és persze van egy pár, ami segít rajtunk, mert hiszünk abban, hogy remek csapatunk van. Szembenézünk a kihívással, ahogyan azt tettük már korábban is, és nagyon várjuk 2022-t.”

Annak ellenére, hogy a Mercedes még nem hosszabbított Lewis Hamiltonnal, Toto Wolff sorsára már hetekkel ezelőtt pont került, amikor bejelentette, hogy még 3 évig biztosan a Mercedes csapatfőnöke lesz.

Wolff elmondása szerint mindig is egyértelmű volt, hogy a legjobbat akarja a Mercedesnek, de most is hozzátette, hogy észben tartja az utódjának felkészítését is.

„Nagyon élvezem, hogy ennyi kapcsolatom van a csapaton belül, és amíg úgy érzem, hogy valamit hozzá tudok tenni a csapat működéséhez, addig ez is marad a szerepköröm.”

„Emellett természetesen biztosra kell mennem, hogy nem leszek egy dugó a palackban a csapat vezetésének szempontjából. Ez az én felelősségem az alkalmazottjaink, a Mercedes, és a Mercedes befektetői felé: hogy pontosan megtaláljam azt az időpontot, amikor majd valaki másra bízhatom a csapatot.”

Wolff szerződéshosszabbítása azért is húzódott el, mert a háttérben átalakult a csapat tulajdonosi köre, és az Ineos érkezésével harmadolták a részeket: egy harmadrész a brit petrolkémiai cégé, egy harmad a Daimleré, és egy harmad Toto Wolffé, aki korábban is 30%-os részesedéssel rendelkezett.

„A kapcsolatom Olával (Källenius, a Daimler CEO-ja) és a Daimlerrel a lehető legjobb, egy olyan cégünk van, aminek több tulajdonosa is van. Nem mindig olyan egyszerű meghatározni a jövőt, mint aláírni egy munkavállalói szerződést, ez a részvényesek jövőjéről is szólt, ez pedig sok időt vett igénybe.”

„Egy vállalat átszervezése sem történik meg egyik napról a másikra úgy, hogy felkelünk, és minden egyes működéssel kapcsolatos kérdésre választ kapunk, szóval minden a dolgok rendje szerint történt.”

