Wolff: nyolc év után most először nincs meg a tempónk

A mostani verseny igazából mindent egybevetve sima Red Bull-győzelmet hozott, a Mercedes versenyzői pedig nem tudtak mit kezdeni a bikások és Max Verstappen tempójával. A csillagosok négy futam óta nyeretlenek, és ez frusztrálhatja is a csapatfőnüköket, Toto Wolffot.

„Holnap vakarjuk majd a fejünket, és megnézzük, hogy csinálhattunk volna-e jobban bármit is a beállítások terén. Az időmérőn szerintem találtunk valamit. Talán jobban is optimalizálhattuk volna a versenytempót. Most elemezni fogunk, aztán egy hét múlva meglátjuk, tudunk-e jobb munkát végezni.”

Nyerni ugyan nem tudtak tehát, de a második és harmadik hely így is meglett nekik, ez pedig Wolff szerint nem tragikus eredmény. „Valóban nem az. Ami viszont durva, az az, hogy nyolc év óta ez volt az első futam, ahol nem volt meg a sebességünk.”

„Mi leálltunk az autó fejlesztésével, mert úgy hisszük, hogy a következő esztendőben fontos lesz jól kezdeni. Ők azonban továbbra is hoznak elemeket. Látni lehet a kamionokat, amelyek az új alkatrésziket hozzák, és le a kalappal a stratégiájuk előtt. Úgy érzi az ember, hogy kezdenek elhúzni” – vélekedett az osztrák.

„Az új erőforrás megerősítette a teljesítményüket. Nekünk össze kell ülnünk, és a lehető legtöbbet kell kihoznunk a rendelkezésre álló csomagból. Ez még messze nem lefutott.” Most talán sokat segít nekik, hogy újabb verseny következik majd az osztrák pályán.

„Ez jó dolog, még akkor is, ha a következő héten is vereséget szenvedünk. A lényeg a pontszerzés. Utána viszont Silverstone jön, amelyet nagyon szeretünk.” Wolff igyekezett hangsúlyozni, hogy az idei bajnokságnak még nincs vége, hiszen számos futamot rendeznek még, és jönnek olyan helyszínek, amelyek igazán kedvezhetnek majd nekik.

A kérdés most csak az, hogy ha ilyen ütemben folytatódik a bajnokság, akkor mekkora hátránnyal érnek majd oda azokra a pályákra, ahol esetleg komolyabb esélyük lehet nyerni.

