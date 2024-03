Wolff nyíltan Verstappent akarja: „Max, Jos és én beszéltünk róla”

A Red Bullt most már elég hosszú ideje körülvevő ellentmondásos hangulat akár ahhoz is vezethet, hogy Verstappen idő előtt elhagyja a csapatot, és Wolff pontosan ebben reménykedik, miközben elismerte, hogy a háromszoros bajnokkal és édesapjával is egyeztetett az átigazolás lehetőségéről.

Bár maga Verstappen az Ausztrál Nagydíj csütörtöki napján világossá tette, hogy továbbra is szándékában áll kitölteni a 2028 végéig szóló megállapodását a bikásokkal, és látszólag mintha enyhült volna a Red Bullon belüli feszültség is, Wolff mégis úgy gondolja, hogy nyílhat esélye a címvédő megszerzésére.

„Max jelenleg a legjobb autóban van, és nagyszerű megállapodással is rendelkezik a Red Bullnál. Az viszont könnyen meglehet, hogy az ottani munkakörnyezet most nem olyan, mint amilyennek lennie kéne. Néhány hónapja pedig egyáltalán nem számítottam arra, hogy ez a lehetőség egyáltalán felmerülhet.”

„Amikor aláírtuk a szerződését, tisztában voltunk azzal, hogy Lewis az idei év végén távozhat. Most viszont mi vagyunk lendületben, hiszen sok választási lehetőség áll előttünk. Lewis helyetteseként kicsi az a csoport, amelyből választhatunk. Köztük pedig vannak olyan pilóták, akik nem fognak elhamarkodott döntést hozni. Ahogyan Verstappen sem a következő hetekben fogja eldönteni, mi lesz vele a jövőben.”

„A Red Bullnál most fennáll egy bizonyos szituáció, ami miatt Max vélhetően ki fogja várni, mi lesz annak a végkimenetele.” Wolffnak persze nem a legjobb a története a Verstappen családdal, főleg a 2021-es események miatt, ő azonban igyekszik módot találni arra, hogy a jövőben esetleg együtt dolgozhassanak.

„Max, Jos és én beszéltünk róla, és mindenki tisztában van a másik szándékaival. Szerintem mindig is tiszteltük egymást, Josnak és nekem pedig hasonló a humorunk. A legfontosabb az, hogy egyikünk sem szereti a mellébeszélést. Jos többet tud nálam a versenyzésről, miközben én kicsivel többet tudok arról, hogyan kell irányítani egy szerveztetet.”

„Balszerencsés, hogy volt néhány kemény momentum közöttünk, de talán ők is ugyanúgy viselkedtek volna, ha az én helyemben vannak. Én mindig megvédem a versenyzőmet. Visszatekintve arra az évre [2021], világos, hogy követtem el hibákat annak kapcsán, ahogy néhány dolgot intéztem. Ezt már nem tudom visszacsinálni.”

„Ha megnézzük Max elmúlt két évét, akkor senki sem érhet a közelébe. Versenyzőként viszont jó autó, csapat és erőforrás nélkül nem tudsz célt érni. Max pedig most ebben a helyzetben van” – mondta Wolff, aki tehát ennek ellenére is megpróbálná valahogy átcsábítani Verstappen a csapatához, de ehhez vélhetően arra is szüksége lesz, hogy a Red Bullnál zajló események ismét eldurvuljanak.

George Russell eközben amondó, hogy a verseny során a Pirelli által hozott gumikeverékek miatt az események durvulhatnak el. Reméljük, hogy igaza lesz.