Wolff: nyílt titok, hogy a Red Bull jelentősen átlépte a költségsapkát!

A 2021-es Forma-1-es szezonban vezették be a költségsapkát, amellyel az F1 a csapatok fejlesztési/versenyeztetési költségeiket akarják kordában tartani, annak érdekében, hogy a kisebb csapatok is közel azonos feltételek mellett vegyék fel a harcot a legnagyobb istállókkal.

A 2022-es Szingapúri Nagydíj alatt azonban nyilvánosságra került, hogy az Aston Martin enyhébb mértékben, tehát a 146,6 millió dolláros összeg 5%-án belül léphette át a költségsapkát, a 2021-es egyéni világbajnoki címet Max Verstappennel megszerző Red Bullt azonban szignifikáns átlépéssel gyanúsították meg.

Miközben a Red Bull egyelőre Helmut Markón kívül nem nagyon foglalkozik nyilvánosan az üggyel, Toto Wolff rendkívül igazságtalannak tartja, hogy a Red Bull jogosulatlan előnyhöz juthatott.

A Sky Sports kérdésére, miszerint szerinte az FIA vizsgálatának függvényében meg kéne-e változnia a 2021-es szezon végeredményét, Wolff leszögezte, hogy ezt nem neki kell eldöntenie, hanem a költségsapkát felügyelő panelnek, és a 2021-es szezon helyett a jelenlegi és a jövő évi bajnokságon gondolkodnak.

„Vicces, hogy Christian így beszél erről az ügyről, mert már hetek, hónapok óta ellenőrzik őket. Talán nem is beszélt a pénzügyi igazgatójukkal” – szúrt oda a Red Bull csapatfőnökének Wolff. „Mindenkit leellenőriztek már, és találtak egy enyhe szabálysértést, amihez egy eljárásjogi probléma vezetett, és találkoztak egy másik esettel, ahol a csapat jelentősen átlépte a költségsapkát. Ez nyílt titok a paddockban.”

„A probléma az, hogy ha 2021-ben is átlépték a költségsapkát, akkor valószínűleg idén is, amivel előnybe kerülhettek 2023-ra. Ha igaz, hogy már idén homologizáltatni tudták a könnyebb karosszériájukat, akkor azt jövőre is használhatják. Az események láncolata három világbajnokságra is hatással lehet.”

„Eközben mi nem tudjuk legyártani azokat az alkatrészeket, amelyeket le szeretnénk, helyettük használtakkal van tele az autónk, nem tudunk olyan mértékben fejleszteni, mint szeretnénk. Több mint 40 embert kellett elbocsájtanunk, akiknek hiányzik a munkája, miközben óriási feladat volt az, hogy egyáltalán beférjünk a költségsapka alá. Több tízmillió dollárt költöttünk csak arra, hogy átszervezzük a csapatot, miközben »valakik« nem ezt tették, és miközben a határokat feszegették, mi óriási hátrányba kerültünk.”

„Az 5-10%-os átlépés is rengeteg tizednek felel meg, miközben mi nem tudtuk ledolgozni a kétszámjegyű súlyfeleslegünket az autóról, mert egyszerűen nem volt lehetőségünk a költségsapka keretei között arra, hogy könnyebb alkatrészeket gyártsunk, szóval mintha más ligában játszanánk hozzájuk képest. Rengeteg fejlesztésről mondtunk le, és nem is tudjuk teljesen kiaknázni idén ennek az autónak a potenciálját, és ha jól tudom, ugyanez igaz a Ferrarira is.”