Wolff: nincs „tudatos elfogultság” a versenybírák között

A hétszeres világbajnok arról beszélt, hogy vannak spotfelügyelők, akik „bizonyos egyénekkel” szoktak utazni és akikkel jó barátságot ápolnak, ezzel pedig arra akart kilyukadni, hogy ennek a kapcsolatnak hatása lehet a döntéshozási folyamatukra is.

Wolff most ennek kapcsán igyekezett kicsit csillapítani pilótája megszólalását, mivel érzése szerint nincs arról szó, hogy a stewardok egyes pilóták felé húznának döntéshozáskor. „Szerintem profizmusra van szükség a felügyelői szobában” – kezdte az osztrák.

„Őszintén szólva nem gondolnám, hogy tudatos elfogultság lenne közöttük, ők intelligens emberek. A legfontosabb viszont, amikor a versenyirányításról beszélünk, az a támogatás, amelyet kapni fognak a bázisról. Egy adott színvonalat kell képviselni.”

Még több F1 hír: Norris: most mindenki azt hiszi, hogy hihetetlenek vagyunk

„Ezt érdemeljük, és mindenki ezt is várja el. Szerintem remek embereink vannak, akikre lehet építeni. A legfontosabb, és erről már tavaly is sokat beszéltünk, az a következetlenség témaköre. Nem kéne hagyni, hogy a szabályokat többféleképpen is értelmezni lehessen. Nem szabadna hagyni, hogy valamit elnézzenek attól függően, hogy mi lenne a végkifejlet.”

„A szabályok azok szabályok. Most mindent újraértelmeznek, és bízom Mohammedben, hogy a jövőben minden folyamatot optimalizálni fognak” – magyarázta Wolff. A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner arra hívta fel a figyelmet, hogy a szabályok túl nagy teret engednek az értelmezésnek egyes helyeken, mint például a pályahatároknál.

„Sok probléma szerintem magukból a regulákból ered, mert némelyikük igazán komplikált és többféleképpen is lehet őket értelmezni. A pálya határaival kapcsolatos viták egyértelmű jelei ennek. Ha más sportban túlmész a fehér vonalon, kiestél. Most viszont nálunk bizonyos kanyarokban túlmehetsz, máshol nem.”

„Ez mindenki számára zavaró. Szóval jól érthető szabályokra van szükség, amelyeket pedig könnyebb felügyelni és betartatni.” Horner is egyetértett abban Wolff-fal, hogy a bírák nem voltak elfogultak, és bízik az új FIA-elnök, Mohammed ben Szulajem reformjaiban.

„Mindannyian szembesültünk olyan bírói döntéssel, mellyel nem értettünk egyet. Egyetértek Totóval, hogy nincs szó szándékos elfogultságról. Én nem tudok arról, hogy bármelyik felügyelő a pilótákkal utazna a futamokra” – utalt ezzel Horner Hamilton kijelentéseire, aki szerint bizony ez a helyzet.

„Egy jobb infrastruktúra létrehozása, hogy egyértelműbb döntések és egyértelműbb szabályok születhessenek, szerintem erre kell törekednünk. Azt viszont tényleg nem gondolom, hogy tavaly a stewardok elfogultak lettek volna valamelyik irányba.”

A jelenlegi csapatok szerint jöhet Andretti, de csak bizonyos feltételekkel