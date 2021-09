Wolff: nincs tervben a motorcsere Hamiltonnál

A 2021-es Magyar Nagydíj nyilvánvalóvá vált, hogy Max Verstappennek szüksége lesz egy 4. motorra is ahhoz, hogy be tudja fejezni az idei Forma-1-es szezont, az Orosz Nagydíj első és második szabadedzése között pedig meg is ejtette a cserét a Red Bull.

Miután Verstappen egyébként is magával hozott egy 3 rajthelyes büntetést a Mercedes egyik fellegvárának tartott pályára, könnyebb szívvel hozta meg ezt a döntést a Red Bull, az időjárás pedig vasárnap még a holland kezére játszhat a felzárkózása során.

Bottas már az Olasz Nagydíjon megkapta az idei 4. erőforrását, de annak ellenére, hogy Hamilton alatt is leállt az autója Zandvoortban, Toto Wolff a Motorsport.com-nak adott interjújában elárulta, hogy a hétszeres világbajnoknál még nincs tervben a csere.

„Szerintem jó esélyeink vannak ezen a hétvégén” – kezdte Wolff. „Ha minden a tervek szerint alakul, akkor mindkét autónkkal az élről rajtolunk, és remélhetőleg sok pontot tudunk majd szerezni.”

„Jelenleg is árgus szemekkel figyeljük a motorokon a megbízhatósággal kapcsolatos problémák előfordulását, de még nem találtunk ilyeneket. Hétvégéről hétvégére ellenőrizzük a helyzetünket.”

„Lehetnek még olyan hétvégék, ahol messze vagyunk az első sortól, vagy balesetbe keveredünk, ami egyébként is a mezőny végére küldene minket. Ezek ismeretében nem akarunk idő előtt beszerelni az autójába egy új erőforrást.”

Verstappen motorjában már ott van a Honda új akkumulátor csomagja is, ahogyan a Ferrari is a mezőny végére küldte Charles Leclerc-t, miután új hibrid rendszereket szereltek be az autójába.

A Hondával és a Ferrarival szemben a Mercedes már a szezon elején előtte az összes módosítási lehetőségét, így amennyiben cserélnek is motort majd Hamilton autójában, azzal nem tudnak frissítéseket bemutatni a szezon késői szakaszában

„Az igazság az, hogy nem tudjuk, mit csinálnak a többiek, minden csak pletyka” – ismerte el Wolff. „Fontos volt, hogy jól válasszuk meg, mikor vessük be a fejlesztéseinket, ezt pedig a szezon kezdetével tettük meg.”

„Elégedettek vagyunk a választásunkkal, és a nagyon szoros csata mellett láthatjátok, hogy mindenki szenved valamilyen megbízhatósági problémával, vagy még most mutatnak be fejlesztéseket.”