Wolff: Nincs helye köztünk f*szfejeknek!

A Mercedes 2014 óta dominálja a Forma-1-et, ebben pedig nagy szerepe van a csapatfőnöknek, Toto Wolffnak is, aki kiemelte, mennyire fontos szerepet játszik a német istálló sikereiben a jó közösség és az együttműködés.

Az F1.com-nak adott interjújában az osztrák szakember arról is beszélt, hogy már a mercedeses karrierje elején is összetartó társaság vette körül.

„Meglehetősen nagy a bajtársiasság a csapatnál. Volt egy furcsa helyzet, amikor 2015-ben az Egyesült Királyságba költöztem, és a január 12-i születésnapomon a feleségem, Susie megkérdezte, hogy kit akarok meghívni a születésnapomra.”

Még több F1 hír: Charles Leclerc mindig kéznél van, ha öccsének segítségre van szüksége

„Csak olyan embereket tudtam elképzelni a születésnapomon, akik a közeli bizalmasaim a csapatnál. Végül 10, vagy talán még annál is több kollégámat hívtam meg a feleségeikkel együtt, ami megmutatja, hogy már a mercedeses karrierem elején mennyire közel álltunk egymáshoz.”

Wolff hozzátette, valóban érdeklik őt a kollégái, ez a hozzáállás pedig a csapat alacsonyabb szintjein is jellemző, figyelnek egymásra az emberek.

„Valóban érdekelnek a csapattagok. Szeretek sok időt tölteni velük, szeretem megérteni a problémáikat, aggodalmaikat, ahogyan azt is, hogy mi motiválja és mi állítja kihívás elé őket.”

„Figyelünk egymásra a csapaton belül, és ezt szerintem mindenki érzi. Nagyon örülünk egymás sikereinek, és biztonságos környezetet alkotunk, nem hibáztatjuk egymást. Persze van, amikor felhevültek az érzelmek, a vélemények különbözősége pedig nagyon fontos, de ez nem jelenti azt, hogy ilyenkor összeveszünk egymással.”

A csapatfőnök emellett azt is elárulta, hogy egy egyszerű filozófiát is átvettek az új-zélandi All Blacks rögbicsapattól, hiszen a sportpszichológusuk ott is dolgozik.

„A csapat egyik sportpszichológusa Ceri Evans, aki az All Blacks csapatánál is dolgozik. Az All Blacks egyik mottója a „Nincs helye f*szfejeknek”. Ezt a filozófiát pedig mi is átvettük” – mesélte Wolff.

Rosberg: Büszke vagyok arra, hogy meg tudtam verni Hamiltont…

A Forma-1 új hivatalos játékának legnagyobb újítása a „My Team” mód lesz, amin belül lehetőségünk adódik egy 11. F1-es csapat irányítására, melyet szinte a végtelenségig a saját arcunkra szabhatunk.