Wolff: Niki megemelte volna sapkáját ezt a teljesítményt látva

De Vries az F2-es bajnoki címét követően a Mercedes Formula E csapatához került, akikkel pedig a tavalyi idényben ünnepelhetett világbajnoki sikert. A holland tehetség idén emellett három szabadedzésen is indulhatott a királykategóriában, de Olaszországban egy egészen más feladat is várt rá.

Miután Alex Albon betegség miatt nem tudott részt venni a szombattól kezdődő eseményeken, így a Williams De Vries szolgálatait kérte a hétvége hátralévő részére, és mint később kiderült, nem bánták meg ezt a döntésüket.

Miután a szombati időmérő edzésen legyőzte a csapatnál már három éve versenyző Nicholas Latifit, a futamon pontszerző helyről rajtolva végül pontszerző helyen is ért célba, így Albon után ő szállította a grove-i istálló következő egységeit.

Még több F1 hír: Ijesztő hírek a Williamsnél: Albon lélegeztetőgépre került vakbélműtétje után

Ezen teljesítményt látva pedig nem maradhattak el a dicséretek sem, melyekből Wolff is intézett néhányat védence felé. „Kedvelem őt. Egy igazán kedves fiatalember. Nemcsak gyors, ahogyan azt már korábban is láthattuk, de intelligens és jó csapatjátékos is. Ezért is érdemelte ma meg ezt az eredményt.”

„Nem hiszem, hogy bárki más képes lett volna ennél jobb munkát végezni. Először még az Aston Martinban mérőrácsokkal vezetsz, majd az utolsó pillanatban beültetnek egy eltérő autóba, legyőzöd a márkatársad, a nyolcadik helyről kezdesz, és kilencedikként zársz. Niki biztosan megemelte volna a sapkáját előtte” – mondta Wolff egykori harcostársa kapcsán.

A dicséretek tehát nem kerülhették el őt, még Max Verstappen is örömmel beszélt honfitársa nagy eredményéről. „Láttam, ahogy előttem csatázik, amikor a tizedik helyét védte. Nyck számára beugrani és ilyen jól teljesíteni, ez egyáltalán nem könnyű. Abból, amit láttam, kiváló munkát végzett.”

„A védekezésnél nyugodt maradt, nem hibázott, és nagyon örülök, hogy sikerült neki pontokat szereznie. Ez nyilván lenyűgöző az első futamodon.”

Újabb név került fel a Haas listájára a jövő évi felállásukat illetően