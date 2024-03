Wolff nem zárkózna el a Red Bull egy másik kulcsfigurájának leigazolásától sem

Mindez azok után merült fel, hogy a Red Bull anyacége állítólag egy másik belső vizsgálatot is indított, amely arra irányul, hogy ki szivárogtathatta ki a bizalmas információkat a Christian Hornerrel kapcsolatos vádak esetében. Úgy tűnik, a gyanú most Markóra terelődött.

Bár a Red Bull az egész ügyet igyekezett zárt ajtók mögött intézni, így is rengeteg információ szivárgott ki a médiának. Marko állítólag a mai nap folyamán találkozni fog Oliver Mintzlaff-fal, a Red Bull ügyvezetőjével, és könnyen lehet, hogy eldől, maradhat-e még a cég alkalmazásában vagy esetleg távoznia kell.

Ez a döntés pedig rendkívül kritikus lehet a teljes F1-es csapat jövője szempontjából, hiszen Max Verstappen korábban világossá tette, hogy amennyiben Marko elhagyja az istállót, akkor ő is hasonlóan tehet. Verstappen lehetséges távozása pedig jó hír lehet a Lewis Hamiltont jövőre elveszítő Mercedes számára.

Wolff pedig úgy tűnik, még akár nyitott is lenne arra, hogy behozza Markót a csapatba, hiszen ezzel vélhetően elősegíthetné Verstappen érkezését is. Marko akár egy hasonló szerepet is betölthetne a csillagosoknál, mint anno Niki Lauda.

„Egyébként is hiányzik nekünk a régi kabalánk” – mondta mosolyogva Wolff az osztrák ORF-nek természetesen Laudára utalva. „Felvesszük azonban Helmutot. Ő is éppen jó korban van ehhez. Bár nincsen piros sapkája, de ettől még csatlakozhat hozzánk.”

„Helmut egy igazán kemény figura, aki mindig is a kedvenc ellenségünk volt. Ő azonban egy igazi versengő alkat. Ha ők elveszítik Helmutot, az egyértelműen komoly veszteség lesz majd a Red Bull és a csapat számára.” Wolff eközben ismét világossá tette, hogy szívesen látnák Verstappent a csapatban, de tisztában van vele, hogy a meggyőzéséhez gyorsabb autóval kéne előállniuk.

„2025-re és 2026-ra is van elérhető ülésünk. Max viszont ott fog vezetni, ahol a leggyorsabb autó van, ez pedig jelenleg a Red Bull.” Amikor rákérdeztek nála, hogy beszélt-e mostanság a háromszoros bajnok édesapjával, Jos Verstappennel a lehetséges csapatváltásról, Wolff így felelt: „Már tíz éve beszélgetünk egymással, mióta Max a Forma–1-be került. Jó a kapcsolatom Josszal és Maxszal is. Ez viszont nem jelenti azt, hogy rövid távon bárki is váltani akarna.”

Amennyiben azonban Marko valóban távozik a bikásoktól, akkor könnyen lehet, hogy Verstappen is jóval hajlandóbb lenne elhagyni a Red Bullt, és talán még a Mercedest is megfontolná, amennyiben Wolffnak sikerülne leigazolnia a tanácsadót.

További információk a Marko körüli helyzetről: