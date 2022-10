Wolff: nem reális, hogy elvegyék Verstappentől a tavalyi bajnoki címet

Az Amerikai Nagydíj hétvégéje alatt Mohammed ben Szulajem FIA-elnök többször is egyeztetett a Red Bullt vezető Christian Hornerrel arról, hogy milyen büntetést kéne kapnia az istállónak. Amennyiben a bikások nem fogadják el a szövetség ajánlatát és büntetését, akkor akár komolyabb szankciókra is számíthatnak.

Ebben pedig elvileg az is benne lehetne, hogy a Red Bulltól pontokat vonjanak le, ami akár ahhoz is vezethetne, hogy Verstappent megfosztják tavalyi sikerétől. Ki kell azonban hangsúlyozni, hogy erre nagyon minimális esély mutatkozik, és ezt Wolff is jól tudja.

„Nem tudom, mekkora mértékű a szabálysértés, de egy-két millió is eldönthet egy bajnokságot. Az FIA-nak a megfelelő döntést kell hoznia, és a büntetésnek muszáj a szabályszegés mértékét tükröznie” – nyilatkozta a La Gazzetta dello Sportnak az osztrák.

„Nem hinném, hogy meg lehetne fosztani Verstappent a tavalyi címétől, mert a szabályok alapján egy kismértékű kihágásnál ez nem realisztikus. A jövőben azonban igazságosabban és egyértelműbben kell kezelni az ilyesmit.”

A csapatfőnök ugyanakkor kihangsúlyozta, hogy ettől még a pénzügyi regulákat is nagyon komolyan kell szankcionálni, mert azok ugyanolyan szabálysértésnek minősülnek, mint a technikai vagy a sport oldalán elkövetett esetek, és ugyanúgy komoly előnyre lehet velük szert tenni.

„Ha kizárnak egy technikai vétségért, akkor ugyanezt egy pénzügyi kihágásért is meg kéne kapnod. Még akkor is, ha ezek a szabályok még újak. Muszáj megfelelő mértékű büntetést kiosztani. Sok most a pletyka, de a végén az FIA-nak döntenie kell majd.”

Hogy erre pontosan mikor kerül sor, azt továbbra sem tudjuk, de a nyomás egyre nő az FIA-n és a Red Bullon, miközben a mezőny többi csapata kemény szigorra számít, és jelentős büntetésért kiált.

Steiner is úgy véli, a Red Bull pénzügyi kihágása egy technikai szabálysértéshez hasonlít