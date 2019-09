Wolff nem magyarázkodik, de a Mercedes Monzáig nem talál még 15 km/h-t

A várakozásoknak megfelelően a Belga Nagydíjat a Ferrari uralta, amely megszerezte az első sort az időmérőn, majd a futamon a szezon első futamgyőzelmét is. Ezúttal Charles Leclerc volt versenyképesebb az olaszoknál, a pole-ból induló monacói pályafutása első győzelmét aratta Spában. A Mercedesek a futam elején nem tudták tartani a monacói tempóját, de Lewis Hamilton a hajrában megpróbálta befogni Leclerc-t, de már csak beérni tudta.

A brit és csapattársa, Valtteri Bottas is kiemelte a Ferrari sebességét az egyenesekben, és a futamot követően ezt hangsúlyozta Toto Wolff csapatfőnök is. A németek első embere szerint hiába voltak jobbak a kanyargós részének a pályán, a hosszú egyenesekben jelentős volt az olaszok tempóelőnye. Wolffot vasárnap már arról is kérdezték, hogy a következő napok mire lehetnek elegek a monzai futamig, amely még inkább fekszik a Ferrarinak.

Még több F1 hír: Leclerc nyert Belgiumban, megszületett a Ferrari idei első győzelme!

"Nem hiszem, hogy csak úgy lehet 25 km/h sebességet találni, vagy mennyi is volt a különbség, 15 km/h-nál biztosan több. Nem hiszem, hogy ennyit tudunk találni öt nap alatt. Ez van, nem magyarázkodás, mert mindent megteszünk, hogy a lehető legjobban felkészüljünk Monzára, de tudjuk, hogy az nem a mi pályánk. A Ferrarié, de mi mindent beleadunk, hogy vasárnap közelebb kerüljünk, még ha az egy nagy sebességű pálya is. De akkor sem hiszem, hogy nyerhetünk, ha mindent beleadunk" - elemezte reálisan csapata helyzetét Wolff.

A hétvége folyamán két Mercedes-motor is elfüstölt, a gyári istálló ezt megúszta, de Robert Kubica mellett Sergio Perez autójában is gond volt az új erőforrással. "Igen, nem a legjobb hétvége, a harmadik specifikációt vezettük be, és sajnos Cheeco és Robert autójában meghibásodott, amit egyelőre még nem értünk. Ez nem nagyon befolyásolt bennünket, talán egy kicsit. A futamon nem akartunk különösebb kockázatot vállalni. Nem volt kényelmes helyzet, de a hibák különbözőnek tűntek, de még ki kell őket elemezni" - mondta a Mercedes első embere.

Legújabb összeállításunkban az 1995-ös szezon autóit vesszük górcső alá, és rangsoroljuk azokat megjelenésük szerint.