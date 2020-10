Wolff: nem fog megváltozni a Mercedes neve a Forma-1-ben

Sok pletykát lehetett hallani az utóbbi időben arról, hogy a Mercedes kiszáll a Forma-1-ből, ami mögött Toto Wolff csapatfőnök, és Ola Kallenius, a Daimler vezérigazgatójának ellentmondását sejtik, de végül a Mercedes is aláírta a 2021-2025 közötti időszakról szóló Concorde egyezményt.

Az már más kérdés, hogy szinte másnap Chase Carey úgy nyilatkozott, hogy amennyiben a Mercedes 2021 után nem akar maradni, nem fogják itt tartani őket, de a Daimler egutóbbi stratégiai ülése után biztosnak mondható a csapat szereplése.

Itt döntöttek arról is, hogy az AMG márka az eddiginél nagyobb teret fog kapni a Forma-1-es megjelenésben és marketingben, és természetesen egyből napvilágot láttak olyan elképzelések is, hogy ezt a nevet fogja felvenni a csapat.

Toto Wolff azonban a szombati időmérő edzés után elutasította a feltételezést, hogy ezt tervezik, és ismét elmondta, hogy a versenyzés a Mercedes DNS-éhez tartozik.

„A világ első Mercedese egy versenyautó volt, és ezután is egyszerre fogunk építeni versenyautókat és utcai autókat” – mondta az osztrák szakember az FIA sajtótájékoztatóján.

„Az új stratégiánk a jövőben arra épül majd hogy az olyan almárkáknak, mint az AMG, az EQ, és a Maybach nagyobb marketing platformot adjunk. Szerintem helyes, hogy mindegyik márka kap egy specifikus arculatot.”

„Az AMG a nagy teljesítményű autóink márkája, és a Forma-1-es autók is ilyenek. A Mercedes név nem fog eltűnni a Forma-1-ből, mindig is Mercedes lesz, a karosszéria Mercedes lesz, a csapat neve Mercedes lesz, és mi mind a Mercedes tagjai vagyunk.”

„Ugyanakkor mi képviseljük az AMG-t is, és szeretnénk megnövelni ennek a márkának a láthatóságát. Most is technológiai kapcsolat van a két cég között, de egy kicsit nagyobb látványosságot adunk majd annak, hogy ez a kapcsolat létezik az AMG és a Mercedes Formula 1 Team között.”

Szeptemberben a Renault jelentette be, hogy jövőre már Alpine néven fognak indulni a sportban, így promótálva a nemrégiben újraélesztett márkát.

