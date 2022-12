Wolff nem bánja, hogy nem volt ott Russell első futamgyőzelménél

Toto Wolff elárulta, miért nem bánta, hogy nem volt ott a Brazil Nagydíjon, ahol George Russell élete első Forma-1-es futamgyőzelmét aratta. A Mercedes csapatfőnöke korábban utazott Abu-Dzabiba, a szezonzáró helyszínére tárgyalásokon részt venni, ezért nem tudott jelen lenni a csapat legsikeresebb idei hétvégéjén.

A Beyond The Grid podcastban azonban elárulta, hála a technológiának, így is maximálisan részese tudott lenni a sikernek: „Az is egy olyan érdekes élmény volt, amit nem láttam jönni. Már Abu-Dzabiban voltam pár tárgyalás miatt.”

„A hotelszobámban ültem és egy egész kommunikációs központot kiépítették nekem, szóval ugyanazokat a rádióbeszélgetéseket hallottam, amiket egy versenyen általában. Voltak telemetria-képernyők, TV-közvetítés, szó szerint ugyanolyan volt, mintha a garázsban ülnék. Egyáltalán nem gondoltam arra, mintha egy hotelben lennék, annyire beleéltem magam a helyzetbe.”

A szombati sprintfutamot megnyerő Russell az élről indulhatott a Brazil Nagydíjon, mellőle a Carlos Sainz büntetése miatt a második helyre előrelépő Lewis Hamiltonnal. A csapat kettős győzelmet aratott végül, egyetlen győzelmüket 2022-ben, de Wolff hagyta, hogy a többiek arassák le a babérokat.

„A befutó után Susie (Susie Wolff, Toto Wolff felesége) azt mondta, biztosan bánom, hogy nem vagyok ott, de egyébként egyáltalán nem, mert ez nem rólam és a pilótákról szól. Mi adjuk az interjúkat, mi vagyunk a rivaldafényben, mindenki nekünk tulajdonítja a sikert, amiben azért mások munkája is ott van.”

„Így, hogy nem voltam ott, egyfajta büszkeség volt bennem, büszke voltam azokra, akik ott voltak és azokra, akik a gyárban dolgoztak, de most nem engem mutatott a kamera. Shov (Andrew Shovlin) beszélt, és Bradley, James (Bradley Lord és James Vowles), akik a csapat szíve és lelke. Nem is lehettem volna büszkébb és boldogabb, látva, hogyan működik a csapat az ő kezük alatt.”

Wolff ritkán marad távol Forma-1-es futamtól, az elmúlt tíz évben mindössze hármat hagyott ki. Felidézve, hogy az első ilyen alkalommal a Mercedes komoly problémákba ütközött, kifejezte, mennyire büszke volt a siker miatt.

„Mindössze három futamot hagytam ki az itt eltöltött tíz év alatt: idén Japánban és pár éve Brazíliában, amikor már behúztuk a bajnokságot. Emlékszem, hogy akkor nagyon nagy zavar volt, a csapat nem tudta eldönteni, kihívják-e Lewist és ő szólt rájuk, hogy jó lenne, ha eldöntenék.”

„Most is poénkodtak azzal, hogy biztos azért jöttem vissza, mert borzalmasan sikerült a futam! Látni, hogy hogyan működtek egész hétvégén, úgy, hogy nem fogtam a kezüket, erre örökké büszke leszek.”

Arra a kérdésre, hogy akkor sem támadt kedve átrepülni Brazíliába, amikor látta, hogy két versenyzője rajtol az élről, így válaszolt: „Nem, elkéstem volna és elég opportunista lépés lett volna. Eddig eljutottak nélkülem. Csütörtökön még lett volna kedvem átugrani, de túl sok dolgom volt és ezért korábban kellett a Közel-Keletre mennem.”