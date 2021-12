Wolff: nem akarok Masival beszélni, mert itt nem csak Abu Dhabiról van szó

Michael Masi versenyigazgató idei munkája számtalan kritikát kapott, mindez pedig az Abu Dhabi Nagydíjat követően csúcsosodott ki, hiszen az egyéni cím sorsa nagyon vitatható körülmények között dőlt el.

Wolff pedig továbbra is képtelen belenyugodni abba, hogy az FIA milyen döntéseket hozott, de elmondta azt is, hogy a probléma gyökere sokkal mélyebben rejtőzik és sokkal régebbre nyúlik vissza. Példának pedig a tavalyi Eifel Nagydíjat hozta fel.

„Ez egy szélesebb körű probléma, mert ha megnézzük a legtöbb idei vitás esetet, a szabályokat sokszor önkényesen és eltérő módon alkalmazták. Az egy dolog, hogy keményen vezet valaki, és eltérések vannak a pilóták és a csapatok véleményei között. Ez is része a játéknak. A következetlen döntéshozás azonban ellentmondásokat szül és ellentétekhez vezet.”

„Hogy lehet, hogy 14 hónapja az Eifel Nagydíjon éppen ellentétes magyarázatot adtak egy mostanihoz hasonló esetre? Akkor azért maradt kint olyan sokáig a biztonsági autó, hogy minden autó visszavehesse a körét, és a magyarázatuk szerint csak a sportszabályzatot követték.”

„Akkor nem elég, hogy a döntést teljesen máshogy hozták meg, de a magyarázat is 180 fokos ellentétben állt azzal, ami most történt” – hívta fel a figyelmet egy akkori biztonsági autós esetre az osztrák, aki nem is akar Masival beszélgetni a történtekről.

„A verseny utolsó négy percében meghozott döntések elvették Lewis Hamilton megérdemelt világbajnoki címét. Az utóbbi négy futamon lényegében hibátlanul vezetett. Vasárnap pedig már az elejétől kezdve meggyőző előnye volt.”

„Jobb volt a rajtja, és onnantól nem adta át a vezetést. A futam utolsó körében viszont kirabolták, ez pedig elfogadhatatlan. Ezért is van az, hogy személyes oldalról az én értékrendem és önbecsülésem egyszerűen nem tud mit kezdeni azzal, ami vasárnap történt.”

„Szóval innentől az FIA-n múlik, hogy a jövőben el tudják-e kerülni az ehhez hasonló eseteket.” Wolff még azt is egyértelművé tette, hogy neki nem Verstappennel van gondja, hanem teljes egészében a szövetséget okolja.

„Megérdemli a bajnokságot. Kivételesen vezetett, a Red Bull pedig kemény ellenfél. A legnagyobb tisztelettel tudok beszélni az ott dolgozó emberekről, szóval ez nem hozzájuk kapcsolódik. Most azonban az FIA-nak kell dönteni, hogy miként folytatják tovább.”

Az ügy alapos kivizsgálása érdekében egyébként felállításra került egy bizottság is, melynek célja, hogy minden fél bevonásával közös nevezőre jussanak, és a jövőben el tudják kerülni a mostani botrányokat. Az tehát biztos, hogy az ügynek lesz még utóélete, hiába állt most el a fellebbezéstől Wolff és a Mercedes.

Hamilton és Wolff nem lesznek ott a díjátadó gálán