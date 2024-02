Wolff nem akarja nyomás alá helyezni a Mercedes "Verstappenjét"

Hamilton a hónap elején jelentette be, hogy jövőre elhagyja a Mercedest a Ferrari kedvéért, így a Forma-1 egyik leginkább áhított helye üresedett meg. Számos ismerős nevet, köztük Alex Albont, Esteban Ocont, Mick Schumachert, Carlos Sainzot, de még Fernando Alonsót is hírbe hozták a csapattal, de Antonelli neve is az elsők között szerepel az esélyeseket illetően.

A Mercedes 17 éves protezsáltja 2022-ben úgy 35 versenyből 22-t nyerve hóditotta el az F4 olasz és német bajnoki címét, míg tavaly a Formula Regional bajnoka lett. Idén a Mercedes támogatásával az F3-at kihagyva az F2-ben fog szerepelni. Már Hamilton döntése előtt is az Ezüst Nyilak egyik jövőbeni pilótájaként tartották számon, a kérdés csak az, hogy nem túl korai-e még ez neki, és kell-e időt hagyni, hogy kiteljesedjen a potenciálja.

Wolff erről a héten így nyilatkozott: „Kimi már 11 éves kora óta velünk van az utánpótlásnál, nagy öröm volt nézni, ahogy fiatalemberré nő fel, és ahogy lépked feljebb a ranglétrán. Mindent megnyert első szezonjában, amit kellett és szerintem Forma-1-es pilóta lesz, de azért nem akarom túl nagy nyomás alá helyezni, még csak 17 éves.”

„Nagyon, nagyon sikeres versenyző lesz a Forma-1-ben, de még az F2-es szezonja sem kezdődött el. Nehéz tesztjük volt... Meglátjuk, mi lesz belőle” – utalt arra, hogy a Prema szezon előtti felkészülése nem sült el valami jól.

Wolff hozzátette, meg akarja várni az első F2-es futamokat – melyek az F1 betétfutamai -, mielőtt bármilyen döntést meghozna és nem szeretné elkapkodni a dolgokat: „Lewis bejelentése február elején nagyon hirtelen jött és pont az ellenkezőjét szeretnénk csinálni, amikor kiválasztjuk a pilótánkat jövőre. Nagyon sok jó Forma-1-es pilóta lesz elérhető jövőre. Ez mind számításba lesz véve, amikor a következő szezonban a felállásunkról döntünk, de ez nem mostanában fog megtörténni.”

Mindeközben a Ford rápirított a Red Bullra Horner ügyében.