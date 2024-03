Wolff nem akar ugyanabba a csapdába esni, mint Horner

A Red Bull jelenlegi előnye az RB20-szal akkora, hogy már most szinte biztosnak tűnik idei bajnoki címük, sőt, az is lehet, hogy minden futamot megnyernek idén. Miután a tavalyi bajnokságot is így nyerték, vannak, akik attól tartanak, a Forma-1 népszerűségének is árthat, ha nem válnak szorosabbá a dolgok.

Bár az, hogy a Red Bull riválisai nem tudnak közeledni kérdéseket vetett fel afelől, hogy az új szabályok kudarcot vallottak a várt szórakoztatás elhozatalában, Wolff másképp látja a dolgokat. Úgy érzi, hiba lenne úgy tenni, ahogy Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke tett 2015-ben, amikor az FIA-tól szabályváltoztatásokat követelt a Mercedes megakadályozására, akik akkor hasonlóan a mezőny fölé nőttek.

„A Mercedes remek munkát végzett. Jó az autójuk, fantasztikus a motorjuk és két nagyon jó pilótájuk van. A probléma az, hogy akkora a különbség, hogy három osztályban versenyzünk. Ez nem egészséges a Forma-1-nek. Az FIA-nak megvan a teljesítmény, ők látják, milyen erősek az erőforrások. Ott vannak a tények. Könnyedén elő tudnának állni valamivel, ami kiegyenlíti a helyzetet” – mondta akkor Horner.

Wolff úgy érzi, nem lenne helyes időt vesztegetni a szabályok hibáztatására, azért, ami most történik, szerinte egyértelműen a Red Bull riválisainak kell jobb munkát végeznie: „Nem akarok ugyanabba a csapdába esni, amibe egy kollégám 2014/15 környékén, amikor azt mondta, meg kell változtatni a szabályokat, mert túl erősek vagyunk.”

„Szerintem messze ők végezték a legjobb munkát az előző két évben és ezt meg kell adni nekik. Szó szerint eltűnnek a távolban, ha akarnak, senki a közelben sincs. Egy másik ligában játszanak. Ez a sportág őszinte. A legjobb teljesítményt az autó, a gépek és az emberek is értékelik.”

A Red Bull első számú kihívója jelenleg a Ferrari, akik elismerték, még pár tizedre le vannak maradva az időmérőn és a versenyeken is. Fred Vasseur csapatfőnök szerint azonban változhat a helyzet, ha ahelyett, hogy a szabályokat hibáztatnák, az SF-24 teljesítményének javítására összpontosítanak: „Ha ugyanúgy fejlődünk, mint tavaly, biztató lesz a helyzet.”

„Őszintén, én a saját csapatomra koncentrálok és arra, hogy fejlesztenünk kell az autót. Ha csak egy hétvégén is a Red Bull elé kerülünk, ugyanúgy fogok hozzáállni és a következő héten még jobb munkát végezni. Nem az eredményektől függ, hogy mennyit kell fejlesztenünk. Végig ugyanazzal a hozzáállással kell darálnunk.”

„Nem az én dolgom eldönteni, hogy a bajnokság érdekes-e vagy sem, a mi dolgunk az, hogy felzárkózzunk. Egyértelmű, hogy még mindig van előnyük velünk szemben és továbbra is folytatnunk kell a fejlesztéseket.”

Az FIA mindeközben reagált arra a hírre, hogy hozzájuk is érkezett panasz Horner-ügyben.