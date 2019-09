A Mercedes nem akar több félreértést Hamilton és Bottas között

A Mercedes szombati időmérőjét alaposan megzavarta a Ferrari, amely mindkét versenyzőjével remek kört húzott elő a Q3-ban, és Lewis Hamilton csak Sebastian Vettelt tudta leelőzni. A futamon aztán már mindkét Ferrari jobb tudott lenni a listavezető címvédőnél, akinek azonban nem csak a Ferrarik okoztak meglepetést szombaton.

Hamilton az utolsó gyors körére készült, amikor utolérte Valtteri Bottast, akit meg is előzött a felvezető körön. Csakhogy csapattársa nem indokolatlanul lassult le, előtte a Red Bullok haladtak, és mindenki igyekezett megfelelően kezelni a gumikat. Bottas Hamilton előzésével hátrányt szenvedett, nem is sikerült javítania a hajrában. A finn szerint "inkorrekt" volt Hamilton előzése, még ha a brit esetleg nem is tudta, hogy Bottas miért lassít. Az esettel a Mercedes sem volt elégedett, ezért azonnal leültették a pilótákat megbeszélni a történteket.

"A kivezető körön történt incidens egyszerű félreértés volt, valami olyasmi, amit nekünk kezelni kell a jövőben. A félrekommunikálás az volt, hogy Valtterit feltartotta Albon, és ezt Lewis nem látta. Lewis azt hitte, hogy Valtteri csak egy nagyon lassú kivezető kört teljesít, és mivel ő gyorsabb volt, elment a tapadásért. De ez nem úgy történt, ahogy az nálunk szokott. Azonnal megbeszéltük, és minden rendben. Ez nem befolyásolta a versenyt, azt hiszem, hogy sokkal erőteljesebb dolgok mentek félre a hétvégén" - ismerte el Wolff.

A futamon végül a Mercedes lemaradt a dobogóról, Hamilton negyedik, Bottas ötödik helyen zárt, annak ellenére, hogy előzetesen a Mercedesekre a Red Bull tűnt veszélyesnek, végül a két Ferrari zárt az első két helyen. A szingapúri versenyt végül Sebastian Vettel nyerte Charles Leclerc előtt.

