Wolff: Nem adjuk fel, nem állunk át a 2026-os autóra!

A Mercedes még mindig nem tudta megfelelően megérteni a ground effect szabályok, és a W15-össel is nagyon messze vannak a Red Bulltól, hiába remélték ennek az ellenkezőjét. Sőt, a Mercedes azt is elismerte, hogy a 2024-es autójuk olyan dolgokat is mutat, aminek „semmi értelme”, mivel a megnövelt leszorítóerő nem jelent többletteljesítményt a pályán.

A gyanú szerint a problémák inkább mechanikai, mintsem a leszorítóerővel kapcsolatos okokra vezethetők vissza – a német istálló a tavalyi évhez képest sem mutat egyértelmű előrelépést a riválisaikhoz viszonyítva.

A csapatfőnök Toto Wolff elmondta, szerinte kétségtelen, hogy Max Verstappen és a Red Bull jó úton halad a világbajnoki cím felé, és hogy csapat fő célja jelenleg az, hogy minél jobb helyezéseket szerezzenek.

De miközben a W15-össel kapcsolatos problémákra keresi a választ az osztrák és csapata, kialakulóban van egy olyan forgatókönyv, amelyben a Mercedes úgy dönthet, hogy nem érdemes végtelen erőforrásokat szánni a jelenlegi szabályokra, és jobban járnának, ha korán átváltanának a 2026-os autóra.

Egy ilyen döntésnek egyelőre még nem kell bekövetkeznie, hiszen az FIA csak 2025 januárjától engedélyezi az istállók számára, hogy elkezdjenek dolgozni az új autók aerodinamikáján.

A Motorsport.com kérdésére azonban, miszerint eljön-e még idén az az idő, amikor a Mercedesnek döntenie kell a jelenlegi szabályciklus elhagyásáról, Wolff határozottan kijelentette, mi a csapata álláspontja:

„Mi vagyunk a Mercedes. Nem hagyhatjuk el teljesen a jelenlegi szabályokat, és nem folytathatjuk a jelenlegi szinten a teljesítményünket. A márkának, nekünk és a partnereinknek sem ez az ambíciója.”

„Szóval nem. Azt gondolom, tovább kell nyomnunk, tovább kell alakítani a felfogásunkat. De végül, amikor az FIA előáll valamilyen formában a szabályzattal, az összes többi csapathoz hasonlóan elkezdjük majd vizsgálni a szabályokat, és valószínűleg azok közé tartozunk majd, akik korábban kezdenek el ezzel foglalkozni.

Wolff úgy véli, hogy a Mercedes a Ferrarival és a McLarennel együtt üldözői szerepbe kényszerült a Red Bull-lal szemben, ennél pedig komolyabb ambícióik vannak az F1-ben.

„Ha az elvárásunk az, hogy a győzelmekért és a bajnoki címekért versenyezzük, akkor mondhatjuk azt, hogy egy kicsit a senki földjén vagyunk, mert Max és a Red Bull messze előttünk jár.”

„Benne vagyunk ebben a bolyban, de egyik csapat számára sem kielégítő, hogy a második, harmadik vagy negyedik helyért harcol. Mindig is azt mondtam, hogy ha pusztán sportszakmai szempontból nézzük, akkor az első hely, ami számít, nem a második, harmadik vagy negyedik.”

„De jelenleg ebben a valóságban élünk, és megpróbáljuk a legjobbat kihozni belőle. A célunk, hogy legyőzzük a közvetlen riválisainkat, miközben elismerjük, hogy valaki jelenleg jobb munkát végez, és felállítunk egy mércét, amit végül újra meg kell határoznunk magunknak, hogy képesek vagyunk-e idén futamokat nyerni, és nem szeretném elengedni ezt az ambíciót – sem idén, sem jövőre.”

„2026 egy nagy visszaállítást fog jelenteni, ami minden bizonnyal a legreálisabb lehetőséget biztosítja minden más csapat számára, hogy legyőzze a Red Bullt. De előtte még van egy és háromnegyed szezon, és nem akarok még több szenvedésen keresztülmenni a következő 18 hónapban. Csak a csúcspontokban és egy felfelé ívelő pályában reménykedek.”

Eközben a német sajtó szerint 3 név szerepel Wolff listáján, míg Norris azt állítja, egyáltalán nem fél Verstappentől.