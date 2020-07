Wolff: Nem a 100%-os Red Bullt láttuk, de mi sem voltunk azok

A Mercedesnek ma viszonylag simán sikerült megnyernie a második Osztrák Nagydíjnak is beillő Stájer Nagydíjat, holott nem lehetett tudni, hogy a múlt héten látott műszaki hiba most is visszaköszön-e náluk.

Ennél is érdekesebb volt azonban Toto Wolff pénteki nyilatkozata, aki annyit közölt akkor az újságírókkal, hogy „sötétben tapogatóznak, főleg Lewis autójával kapcsolatban.” A Motorsport.com kérdésére vasárnap elmondta, mégis mire gondolt, amikor ezt mondta:

„Pénteken több különböző beállítást is kipróbáltunk, amikkel kapcsolatban úgy éreztük, nem igazán jelentenek nagy változást a múlt hétvégihez képest, úgyhogy inkább visszatértünk a már ismerthez. Tanulságos volt a dolog és szombat-vasárnap már nem voltak ezzel gondjaink.”

A Mercedes tempója egyébként ma igen meggyőző volt, fel is merült Wolff sajtótájékoztatóján a kérdés, vajon Hamilton első etapjának a végén, amikor sorra autózta a leggyorsabb köröket, a teljes erejüket láttuk? Wolff szerint nem, de mások sem a 100%-ot mutatták:

„Szerintem Lewis csak a különbséget kezelte. Úgy érzem kicsit több is volt benne, de mindig könnyebb elől, mint valaki mögött a piszkos levegőben. Max is mondta, hogy mennyire nehéz volt követni másokat, Lewis is erről beszélt a körözéseknél.”

„Szóval egyelőre maradjunk annyiban, hogy azt már láttuk, hogy Max mit tud, ha másokat követ, de azt nem, milyen, amikor ő van elől. Nem láttuk még a Red Bull teljes potenciálját, de még a Mercedesét sem láttuk.”

A Renault közben óvást nyújtott be az FIA-hoz tisztázandó, hogy milyen alapon lehet szabályos a Racing Point Mercedes-alapú dizájnja.

