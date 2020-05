Wolff: Nekem sosem volt főnököm!

A Mercedes csapatfőnökével, Toto Wolffal a Mercedes YouTube-csatornájára került fel egy videó, amely a Deep Dive című sorozat része. A videóban Wolff többek között a vezetési stílusáról beszélt.

Tudtad, hogy milyen típusú vezető leszel csapatfőnökként?

„Nem, nem igazán tudtam, ugyanis a pénzügyi világból érkezem, ahol egy olyan szervezetnek voltam az élén, amely 27 embert foglalt magába, akik befektetésekkel foglalkoztak.”

„Amikor pedig a Williamshez kerültem, nem ügyvezető igazgatóként kezdtem, és aztán a vezérigazgató úgy döntött hirtelen, hogy operációs pozícióba kerülök. Ez pedig elég jól működött 2012-ben, aztán kinyílt egy ajtó és egy másik ajtó, és nem sokkal később a Mercedes megkérdezte, hogy lennék-e a csapatmenedzserük, és hogy lennék-e a partnerük részvényesként.”

„Ez nagyon izgalmasan hangzott akkoriban, és most itt vagyunk a nyolcadik közös szezonunkban, amelyekben a legjobb képességeim szerint menedzseltem ezt a vállalatot, és remélem, hogy továbbra is közreműködhetek ebben. Már van hat világbajnoki címünk, ez pedig egy elég jó eredmény.”

Ezután azt kérdezték meg a Mercedes csapatfőnökétől, hogy hogyan alkalmazta a tapasztalatait, miket merített korábbról, és miket épített be a vezetői stílusába.

„Nekem sosem volt főnököm, mivel én nagyon korán elindítottam a saját vállalkozásomat. De rengeteget olvastam, és a williamses és a HWA-s korszakom alatt – a HWA futtatta a DTM-es autókat – rengeteg különböző menedzselési stílussal találkoztam.”

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG, and the entire Mercedes team at the track celebrate victory in the race and the Championships

Fotó készítője: Steve Etherington / Motorsport Images