Wolff: „Nagyon fájdalmas” volt ez a Holland Nagydíj

A nyári szünet előtt nagyon komoly menetelésbe kezdett a csapat, hiszen négy futamból háromszor is ők tudtak nyerni, emiatt pedig érthető módon bizakodva várták a folytatást is. Ez a hétvége azonban nem sült el túl jól számukra.

George Russell hiába haladt a verseny elején a harmadik helyen, látszott, hogy nincs meg a tempója, és mivel másodszor is ki kellett állnia, így végül csak hetedik lett. Lewis Hamilton futamát eközben már a szombati időmérő pecsételte meg, és vasárnap ugyan hat helyet javítva szép felzárkózást mutatott be, de ez is csak a nyolcadik helyre volt elég, és a végén ráadásul még a leggyorsabb körről is lemaradt.

Wolff mindezek fényében nem is tudott elégedetten nyilatkozni, amikor a verseny végkifejletéről kérdezték. „Az előző hétvégén még az első és második helyen értünk célba, most viszont csak a hetedik és nyolcadik helyen, ami azt jelenti, hogy egyértelműen rossz irányba mentünk valahol az autóval.”

„Nagyon fájdalmas mindez, de olykor szükséged van erre is, hogy aztán ismét nagy lépést tehess.” Russell képtelen volt a pályán visszanyerni a második cseréjével elbukott időt, Wolff szerint a csapatnak azonban nem volt más választása, másodszor is be kellett hoznia pilótáját. „Egyszerűen csak elfogytak az abroncsai, ezért kellett két kiállásra váltanunk.”

„Lewis eközben elfékezte magát és szinte már a vásznon futott, szóval ezért kellett nála is a második kiállás. Összességében viszont erős volt a tempója, szóval az szerintem helyes döntés volt. George esetében emellett másféle beállításokat is választottunk, amit szintén meg kell vizsgálni. Én azonban úgy vélem, több van a háttérben, mint ami elsőre látszik.”

Jövő hétvégén az Olasz Nagydíjjal folytatódik a bajnokság, és az osztrák szakember szerint muszáj le alaposan kiértékelniük a történteket, mert nem szeretnék, ha újra megismétlődne ez a gyengébb forma, főleg nem a korábban látott feltámadás után.

A másik oldalon a McLaren viszont nagyon is elégedett lehet, és még csak nem is sokkolta őket Lando Norris 23 másodperces előnye.