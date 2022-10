Wolff munkájára is rányomhatja a bélyegét a rekordhosszú program

Már az utóbbi néhány év programja is egyre megterhelőbbé vált az F1-ben dolgozók számára, de a következő szezon minden eddiginél rosszabb lehet ezen a téren. Emiatt pedig az istállóknak minden bizonnyal megoldásokat kell majd keresniük az alkalmazottak kiégésének elkerülése érdekében.

Erre egy lehetőség az, ha valaki nem utazik el a csapattal az adott futamhétvégére, és láttunk is már arra példát a korábbi években, hogy például Mattia Binotto a Ferrari maranellói bázisáról követte az eseményeket.

Most Wolff is úgy érzi, hogy rá is valami hasonló várhat 2023-ban, de emellett szerinte fontos az egész Mercedes helyzetét újraértékelni, és változtatni a dolgokon, amennyiben azt szükségesnek érzik.

„Ki fogok hagyni pár futamot. Az egész csapatnak vetnie kell erre egy pillantást. Senkinek sem fenntartható, hogy végigcsináljon 24 futamot. A pilótáknak muszáj lesz, de mi már hétfőn az irodában ülünk, és a hét legvégéig dolgozunk” – mondta az osztrák a PA hírügynökségnek.

„Muszáj lesz megoldást találni, és szerintem a versenycsapat is kihagy majd pár futamot minden évben, hogy túl tudjanak élni. Vannak páran, akik például át tudják venni az én feladataimat. Az, hogy fizikailag nem vagyok ott a megbeszéléseken, nem jelenti azt, hogy nem veszek részt a futamon.”

„Megvan minden kommunikációs eszközünk. A gyárban van egy versenytámogatási szoba, és minden egyes megbeszélésen ott leszek, csak persze nem élőben.”

A hírek szerint egyébként Wolff azt tervezte, hogy már a soron következő Japán Nagydíjat is kihagyja, de amennyiben szerdán történik valami a költséglimitet körülvevő botrányban, akkor vélhetően mégis elutazik a helyszínre.

Az FIA ugyanis holnap adja ki a 2021-es évre vonatkozó megfelelési igazolásokat, és ebből vélhetően ki fog derülni, hogy a Red Bull és az Aston Martin tényleg átlépte-e a költséghatárt, és ha igen, akkor mennyivel.

