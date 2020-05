Wolff: Most még jobban hiányzik Lauda…

Toto Wolffal, a Mercedes csapatfőnökével az osztrák Öe24 készített interjút, amelyben számos téma szóba került. Ezek között volt az Aston Martin-os részvényvásárlás is – Wolff 42 millió euróval fektetett be az ikonikus brit autómárkába.

Az első kérdés pedig az volt Wolffhoz, hogy milyen szerepe lesz idén a Mercedes Forma-1-es csapatánál, az osztrák pedig egyértelmű választ adott:

„2020-ban a Mercedes csapatfőnöke vagyok, bár kicsit más lesz a menetrendem, és nem leszek ott minden versenyen. De szeretném kivenni a részem abból, hogy Lewis Hamiltont a hetedik világbajnoki címéhez segítsük.”

Miért csatlakoztál az Aston Martinhoz a koronavírus okozta krízis időszaka alatt?

„A részvények árai most nagyon alacsonyak, és az új termékvonal is kiváló. A DBX-szel egy SUV fog kijönni, ami egy nagyon király kocsi. Ez a befektetés egy személyes pénzügyi befektetés volt egy autógyártóba, és semmi köze a Forma-1-hez. A koronavírus után újra normálisak lesznek az idők, és az emberek is újra autókat fognak vásárolni.”

Hogyan fér össze ez az üzlet a Forma-1-es csapatfőnöki szerepeddel a Mercedesnél?

„Nagyon jól. Mi fogjuk motorokkal ellátni az Aston Martin F1-es csapatát, és ugyanez lesz a közúti autókkal is. Az Aston Martin közúti autói is a Mercedes-motorokat fogják használni. És a Daimler is 5 százalékot tulajdonol az Aston Martinból.”

Az interneten néhányan előálltak azzal a spekulációval, hogy jövőre az Aston Martinhoz fogsz igazolni Lewis Hamiltonnal, akinek a mercedeses szerződése a szezon végén lejár.

„Csak ezt tudom mondani röviden, Niki Laudát idézve: totális nonszensz!”

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG Fotó készítője: Steve Etherington / Motorsport Images

És mennyire realisztikus szerinted az, hogy Spielbergben lehet a szezonnyitó?

„Most mindenkit elkapott a korona-dilemma. Ha az ausztriai döntéshozók találnak egy koncepciót arra, hogy elkezdődhessen a szezon a szükséges biztonsági intézkedésekkel, az elképesztően pozitív hír lenne a Forma-1 és Ausztria szempontjából.”

Hogyan birkózik meg Hamilton a kényszerszünettel?

„Lewis a rengeteg utazáshoz volt hozzászokva. Most neki is le kell állnia, de tudja, hogyan használja ki az egész dolgot pozitív módon. Így több ideje van az edzésre, és már alig várja, hogy elkezdődjön az idény. Minden telefonbeszélgetésünkben biztosít arról, hogy még nagyobb motivációval fog visszatérni. De tudod, hogy ki hiányzik most igazán?”

Ki?

„Niki Lauda és az ő pragmatizmusa, amivel a nemzet hangja volt. A jelenlegi helyzetben még inkább jelen van, mint akkor, amikor a Forma-1 éppen zajlott. Gyakran megkérdezem magam: mit mondana most Niki?”

