Wolff: „Minden nap gondolunk Laudára, és nem egyértelmű a 7. címünk”

A Mercedes gyári Forma-1-es csapata idén ünnepli 10. évfordulóját annak, hogy az 50-es évek után ismét beléptek a sportba. 2010 március 14-én teljesítette első futamát a modernkori Mercedes-AMG Petronas F1 Team, a Bahraini Nagydíjon. Azóta a csapat 198 nagydíjon vett részt, 93 győzelmet aratott, összesen 194 dobogós helyet szerzett, és 48 1.-2. győzelmet arattak.

„Fantasztikus, hogy elértük ezt a különleges számot- nyilatkozta Toto Wolff. 25 éve motorbeszállítóként tértünk vissza az F1-be, tíz éve pedig csapatunk is van. Ez bizonyítja a hosszú távú elköteleződésünket, csapatként és motorbeszállítóként is.”

„Az F1 tagjai maradtunk változó technikai szabályzatok, és a Daimler csoport felső vezetésében történő változások után is, és a sporthoz való hozzáállásunk semmit nem változott. Jó érzés, hogy gyári csapatként ünnepelhetjük ezt a mérföldkövet.”

Wolff a 2021-es szabályváltozásokról, és azoknak hatásairól is megosztotta véleményét.

„2020-ban a szabályok változatlansága miatt sokkal több időt és energiát kell befektetned, ha javítani szeretnél az autódon. A másik oldalon, a 2021-es szabályok annyira különböznek, hogy rengeteg időbe fog telni, mire készen állunk.”

„Minden hónapban, hacsak egy kicsit is később kezdesz hozzá a munkához, annyival nehezebb is lesz utolérni az ellenfeleinket. Ott van még a költségsapka is, ami azt jelenti, hogy a jelenleginél kevesebb erőforrást használhatsz fel 2021-ben.”

„Nagy kihívás. Az elmúlt években is sok változtatás volt, de most a szezon elejétől a végig két projektet viszünk egymás mellett, ezért lesz 2020 a valaha volt egyik legnehezebb év. A csapatunk bebizonyította, hogy szereti a kihívásokat, én ennek is azzal a szenvedéllyel és elköteleződéssel vágunk neki, ami a Mercedest igazán erőssé tette az elmúlt években.

Tavaly a csapat történelmet írt azzal, hogy sorozatban 6 konstruktőri címet nyert, Wolff szerint azonban nem egyértelmű, hogy idén is dominálni fognak.

„Természetesen van egy büszkeségérzet a csapatban, de nagyon szkeptikusak is vagyunk, mert tudjuk, hogy nem támaszkodhatunk a múltbeli eredményeinkre. 2020 különösen megterhelő lesz, meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt az idei év és a következő évi fejlesztések között.”

2020 az első év lesz, hogy a csapat Niki Lauda nélkül vág neki a szezonnak.

A piros csillaggal Laudára emlékezik a Mercedes Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Minden nap hiányzik Lauda, barátként és munkatársként is. Még mindig olyan, mintha csak tegnap beszéltünk volna utoljára, pedig már több, mint másfél év eltelt, mióta eljött egy versenyhétvégére. Szavakkal kifejezhetetlen, amit érzek, és egy igazán nagy űrt hagyott mindnyájunkban.”

Ha az istálló történetét nézzük, mindig is nagy volt a stabilitás a csapaton belül. Mennyiben járult ez hozzá a csapat sikereihez?

„A csapat sokat nőtt az utóbbi 7-8 évben, de egy nagyon biztos alapot építettek ki az elődeim. Azóta az erőforrások és szakértelem hozzáadásával fejlesztettük a szervezetünket. De ami szerintem a legfontosabb, azt nem lehet ábrákon vagy a statisztikákban megjeleníteni. Ez a valami sokat nőtt az elmúlt években, és minden itt dolgozó munkatársunk érzi. A legnehezebb napokon jelent igazán nagy előnyt számunkra, az értékeink és a munkamorálunk mellett.”

Közvetlen a hivatalos bemutató előtt egy újabb teasert adott ki a Toro Rossóból lett AlphaTauri, mely ezen a héten mutatja be az első autóját.