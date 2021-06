Wolff meglepően nyilatkozott a Mercedes pilótakérdéséről

Míg a Mercedes reméli, hogy minél hamarabb szerződést hosszabbíthat Lewis Hamiltonnal, addig a másik pilóta kiléte sokkal nagyobb kérdés, illetve az időzítés is jóval bizonytalanabb. Mint ismert, a két legfőbb esélyes, Valtteri Bottas és George Russell szerződése is lejár az év végén, és már olyan hírek is érkeztek, melyek szerint a Mercedes hamarosan döntést hozhat ez ügyben.

Mivel Bottas szezonja összességében nem alakul túl jól – Bakuban messze volt Hamiltontól, Monacóban pedig dobogós helyről esett ki a bokszutcai gond miatt -, már olyan vad spekulációk is szárnyra kaptak, melyek szerint Silverstone-ban a csapat bejelentheti, hogy Russell érkezik Bottas helyére 2022-től.

Azonban a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff a Francia Nagydíj pénteki napján arról nyilatkozott, hogy nem rohannak a döntéssel, és még annak a lehetőségét is belengette, hogy egészen télig fog elhúzódni a döntésük.

Amikor Wolffot a pilótakérdésről kérdezték, az osztrák így válaszolt:

„Azt gondolom, valamikor a tél folyamán várhatóak a hírek. De nem tudom, hogy decemberben, januárban vagy februárban. Nagyon is lehetséges, hogy eddig várunk, mert mindig is elkötelezettek és lojálisak voltunk a versenyzőink iránt. És továbbra is azok vagyunk.”

A csapatfőnök hozzátette, Bottas térfelén pattog a labda: a finn pilótának kell meggyőznie arról a Mercedest, hogy érdemes megtartaniuk őt 2022-re is. Wolff azt is elmondta, mit kell tennie Bottasnak, hogy maradhasson:

„Gyorsan kell vezetnie az autót szombaton és vasárnap. Ha ez megteszi, akkor nagyon jó helyzetbe kerül a jövő év szempontjából” – mondta Wolff, aki végül arról is szót ejtett, hogy tisztán a teljesítmény fog dönteni, és csak azért nem fognak változtatni, hogy „felfrissítsék” a párosukat.

„Hogy figyelembe kell-e a venni a „friss lendületet”? Abszolút, viszont nem ez a legfontosabb tényező. A legfontosabb tényező ugyanis a kiegyensúlyozott teljesítmény. Különösen ebben a nehéz szezonban, két olyan pilótára van szükségünk, akik a mezőny elejében versenyeznek.”

„Ha az egyik versenyzőnek rossz hétvégéje van és kiesik, akkor a másik pilótának kell hoznia az eredményt. Éppen ezért mindig fontos, hogy mindkét versenyzőnk a teljesítménye maximumát hozza” – zárta Wolff.

Alonso a 4. hely után: „Eddig versenyképesnek tűnünk!”