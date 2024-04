Wolff meglepő kijelentése: az F1 „még mindig izgalmas”, hiába Verstappen dominanciája

Azok után, hogy a bikások tavaly 22-ből 21 futamot tudtak nyerni, idén pedig négy versenyből három kettős győzelemnél tartanak, sokan vélekednek úgy, hogy a Forma–1 most nem a legizgalmasabb időszakát éli.

A Mercedes eközben 2022 kezdete óta csupán egyetlen futamot tudott megnyerni, és egyelőre idén sem kerültek közelebb ahhoz, hogy javuljon ez az arány. A múlt vasárnapi Japán Nagydíj ettől függetlenül nagyon is szórakoztató volt, hiszen számos előzést láthattunk, és az eltérő stratégiák szépen megfűszerezték a futam képét.

Ami pedig Wolffot illeti, az osztrák a nagydíjat követően arról beszélt, hogy az F1 igenis izgalmas, főleg akkor, ha a Red Bull mögött zajló csatát nézzük. „Az élen lévők megérdemlik a sikert, de a Ferrarik közelebb vannak hozzájuk, mint a korábbi futamokon. Szerintem mi is közelebb lehetünk a Ferrarihoz annál, mint amit most mutattunk.”

„Még mindig izgalmas. Azt nem tudom, hogy nektek milyen volt nézni a futamot, mert én csak a saját autóimat figyelem, szóval én sosem kapom meg a teljes képet arról, mi történik odakint. De úgy vélem, elég szoros a csata a második és harmadik helyezett, illetve a nyolcadik között. Szóval bőven lesz akció ebből a szempontból, nekünk pedig tovább kell dolgoznunk azon, hogy jobban szerepeljünk és idővel kihívókká válhassunk.”

Wolffnak afelől persze nincs kétsége, hogy Verstappent idén sem fogja legyűrni senki. „Senki sem fogja idén elkapni Maxot. Az, ahogyan vezet és az autója is fenomenális. Látni lehet, ahogy az abroncsokat kezeli. Az idei szezon is arról szól, ki nyer a legjobbak mögött. Ezért megy a csata. Remélhetőleg fel tudunk zárkózni a McLarenre és a Ferrarira, és harcolhatunk a második helyért. Ez lesz idén és ez volt tavaly is. Mi akkor másodikak lettünk.”

A csapat bajnoka, Lewis Hamilton eközben arról beszélt, hogy a Mercedes autójának problémája nagyon összetett, de még nem adja fel.