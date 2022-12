Wolff: Marko mindig túldicséri a Mercedest, de ez nem jelent semmit

Borzasztóan kezdődött a Forma-1 új korszaka a Mercedes számára, az elmúlt nyolc év konstruktőri világbajnoka meglehetősen visszaesett önmagához képest, és komoly nehézségekkel szembesült. Ennek köszönhetően nem tudta felvenni a versenyt a Red Bull-lal és a Ferrarival és végül a harmadik helyen zárta az évet.

Ugyan a kezdeti problémákat - mint a delfinezés - sikerült leküzdeniük, George Russell révén pedig Brazíliában futamgyőzelmet is szereztek, de többnyire nem tudták felvenni az éllovasok tempóját.

Toto Wolff összességében pozitívan értékeli azt, ahogyan csapata túl tudott lendülni a gyengébb időszakon, és pozitívan értékeli az esélyeiket a következő szezonra, még ha komoly kihívásokkal is kell szembenézniük.

„Nálam mindig félig üres a pohár, mert látom a kockázatokat. Ha logikusan gondolkodunk, a Red Bull nagyon domináns volt az egész szezonban, különben nem nyertek volna ennyi versenyt. Nagyon nehéz lesz egy hasonló fejlődési görbét mutatnunk, de olyat is, amit a Ferrari mutatott be“ - mondta az osztrák a Beyond The Grid podcastnek.

„Hiszek a Mercedesben. Alapvetően azzal van gondunk, hogy nagy leszorító erőnél nem tudjuk optimális működési tartományba hozni az autót. Levontuk a tanulságokat, megvannak az értékeink, jövőre ismét ütőképesek leszünk“ - tette hozzá a csapatfőnök.

„Remélhetőleg ez azt jelenti majd, hogy futamokat tudunk nyerni és harcban leszünk a bajnoki címért. Hogy ez magától értetődő-e? Természetesen nem“ - vélekedett Wolff.

A Red Bull tanácsadója, Helmut Marko korábban hangot adott azon véleményének, hogy a Mercedes nagyobb kihívást jelent majd számukra 2023-ban, amire természetesen a brackley-i alakulat vezetője is reagált.

„Helmut sokat tud a versenyzésről. Ha ő így gondolja, akkor ezt el kell fogadni. De az idei szezon elején is feldicsért minket, az hitte, képesek leszünk rendezni a sorainkat, de mégsem voltunk“ - fejtette ki a Mercedes csapatfőnöke.

