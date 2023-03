Wolff máris talált rá módot, hogy újra felemlegesse a 2021-es szezonzárót

Az tény, hogy az FIA a sok változtatás ellenére továbbra sincs mindig a helyzet magaslatán, mint ahogyan azt legutóbb Szaúd-Arábiában is láthattuk, ahol először Alonsót megfosztották dobogós helyétől (már a ceremónia után), később azonban visszaadták neki azt.

Wolff szerint pedig ez is csak azt mutatja, hogy a szövetségnél továbbra is lenne min javítani, valamint bizonyítéka annak is, hogy a sportot felügyelő testületnek inkább a megfelelő döntéseket kéne előnyben részesíteniük a gyors vagy akár elkapkodott ítéletek helyett.

„Először is, a büntetés rendkívül szigorú volt, mert puszta vezetési teljesítmény szempontjából Fernando és az Aston Martin megérdemelte a dobogót” – mondta Wolff a Channel 4-nak adott interjújában. „Meg kell nézni ezeket a szabályokat, hogy lehet-e rajtuk még javítani valamit, mert fontosabb lenne, hogy az FIA a megfelelő döntést hozza meg a gyors helyett.”

„Mi is ennek voltunk az áldozatai 2021-ben, amikor mindent a szórakoztatásnak vetettek alá, és ezzel végül megfosztották a legjobb versenyzőt a világbajnoki címtől. Ebből a szempontból tehát inkább nem megyek fel a dobogóra, csak legyen korrekt az eredmény utána.”

Wolff mellett egyébként versenyzője, a pár óráig a harmadik helyet és az azért járó trófeát is magáénak tudható George Russell is kritizálta a helyzetet, és szerinte nem ártana a „józan észre” is hagyatkozni az olyan eseteknél, mint amilyen Alonso első büntetése is volt, amikor rosszul állt be a rajtkockájába.

Azóta az FIA egyébként már jelezte is, hogy beszélni fognak erről a szabályról, és ha úgy látják, akkor akár már a soron következő Ausztrál Nagydíj előtt módosíthatnak rajta, hogy a jövőben megkönnyítsék a versenyzők dolgát a futamok rajtjánál.

És ha már a szaúdi dobogós kavarodásnál járunk, a Mercedes egy vicces videót közölt arról, hogyan juttatták vissza az Aston Martinnak Fernando Alonso serlegét, melyet egyébként George Russell hazavitt magával a futamot követően.