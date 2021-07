Wolff már reagált is Marko eltiltást követelő megjegyzésére: „A vélemény olyan, mint a s*lyuk”

A 2021-es Brit Nagydíjat Lewis Hamilton nyerte, miután összeütközött az első körben Max Verstappennel, aki nagy sebességgel csapódott a falba, míg a piros zászlónak köszönhetően a hétszeres világbajnok apróbb sérüléseit gyorsan ki tudja javítani a Mercedes, és a 10 másodperces időbüntetése után is le tudta vadászni a futam végén Charles Leclerc-t.

A Red Bull azonban nagyon nehezen emésztette meg, hogy Hamilton versenyét nem befolyásolta különösebben a büntetése, Helmut Marko egyből úgy nyilatkozott a német Sky-nak, hogy Hamiltont el kéne tiltani a veszélyes mozdulata után, míg Christian Horner szerint a büntetés mértéke nem egyentértékű az őket ért hátránnyal.

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff azonban továbbra is kitart a véleménye mellett, hogy mindkét pilóta vétkes volt, és visszaszólt a Red Bull tanácsadójának, Helmut Markónak is.

„A vélemény olyan, mint a s*lyuk, mindenkinek van. Vicceltem, mindenkinek joga van a saját véleményéhez, de egy ilyen eset felé mindenkinek megvannak a saját előítéletei” – mondta Wolff a vasárnapi sajtótájékoztatóján.

„Ez is egy olyan eset, amilyenhez hasonlót már láttunk a múltban is, amikor két nagyszerű pilóta versenyez egymással. Amikor egyikük sem hajlandó engedni, hajlamosak előfordulni az ilyen esetek. Szerintem azonban két ember kell a tangóhoz.”

„Ez a bajnokság eddig is nagyon szoros volt, mindenünkkel kapaszkodunk ebbe a címbe, miközben tudjuk, hogy nem teljesítünk olyan jól, mint a Red Bull vagy a Honda. Mi is buktunk sok pontot korábban, most mi nyertünk sokat. Ez mindig egyensúlyba jön.”

„Szerintem, ha egy alacsony vagy közepes sebességű kanyarról lett volna szó, akkor nem lenne ekkora vita a következményekről vagy arról, hogy mekkora büntetést kellett volna adni. Egy olyan kanyarról volt szó, ahol egyedül is nagy bátorságra van szükséged ahhoz, hogy padlógázzal edd be.”

„Amikor két autó próbál átmenni ott, helyet kell hagyniuk egymásnak, ma pedig erre egyikük sem volt hajlandó, és a versenybírók jogosnak érezték a 10 másodperces büntetést. Szerintem mindkét pilóta hozzájárult a balesethez.”

Wolff is kijelentette, hogy szó sincs arról, hogy Hamilton direkt ment volna neki Verstappennek:

„Lewis pont az ellenkezője egy „piszkos” versenyzőnek, szerintem egy sportember, és nem is láttunk tőle sok balesetet. Ezért is képes megtartani a modorát, és láthattátok, a baleset nem zökkentette ki.”

„A győzelem azonban győzelem és a harmadik hely is harmadik hely. Sok pontot szereztünk ma, és erről ennyit. Adjuk hozzá a pontokat a táblázathoz, és menjünk tovább a következőre. Én készen állok.”