Wolff "majdnem elsírta magát", a Red Bull költségvetési plafonnal kapcsolatos védekezését hallva

Christian Horner a szombati csapatfőnöki sajtótájékoztatón „sokkolónak” nevezte a riválisaik viselkedését, aminek következtében a Red Bull Forma-1-es csapatának alkalmazottainak gyerekeit zaklatják az iskolában a költségvetési plafon átlépése miatt.

A Red Bull és az FIA az Auto Motor und Sport értesülései szerint megegyeztek a 2021-es költségvetési plafon megsértésével kapcsolatos büntetésről, de Dietrich Mateschitz, az energiaital-márka alapítója szombati halála miatt elnapolták az erről szóló bejelentést.

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff a Sky Germanynak még a Mateschitzről szóló bejelentés előtt reagált Horner állításaira: „Majdnem elsírtam magam, amikor hallottam. A tény az, hogy tízből kilenc csapat a költségvetési plafon alatt maradt. A tény az, hogy az egy, aki fölé csúszott, azt mondja, nem teljesítménybeli kiadásokra ment el a plusz pénz, hanem olyan dolgokra, amikre mi is költöttünk.”

A hírek szerint a 145 millió dolláros költségplafon megsértéséhez a Red Bull Milton Keynes-i főhadiszállásán lévő ingyenes menzájának költségei járultak hozzá. Wolff azonban erre is gúnyosan reagált:

„Mi is átgondoltuk ám, hogy hány szendvicset fogunk adni az alkalmazottainknak és azt is, hogy hogyan osztjuk be a többi költségblokkot is. Akármennyivel lépték túl, egy, két vagy ötmillióval, nem tudom, ez mindenképpen pénzügyi előny, ami átváltható a fejlesztésbe is.”

Horner tagadta, hogy a Red Bull kisebb kihágása bármilyen előnyhöz juttatta a csapatot a szezonban, ahol Max Verstappen a szezonzáró utolsó kanyarjaiban vette el a címet Lewis Hamiltontól. Wolff szerint azonban Horner „fordított pszichológiát” alkalmazva magukat akarja beállítani áldozatnak, holott szerinte az igazi áldozat a kilenc csapat, akik a szabály szerint játszottak.

Szombaton az Amerikai Nagydíj helyszínéről felvételek kerültek ki az internetre, melyen szurkolók gúnyolódnak a Red Bull pilótáin, Verstappenen és Sergio Perezen az ügy miatt. Wolff szerint ez a fajta viselkedés elfogadhatatlan:

„A fújolás a lelátón és a gúnyolódás a fórumokon csak súlyosbítja a helyzetet, senki sem akarja ezt. Ilyennek nem szabad történnie. A szurkolók figyelmét a pályára kell irányítani. Mi harcolunk a pályán és azon kívül is, de nincs köztünk ilyenfajta ellenségeskedés.”

