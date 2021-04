Wolff magyarázkodni volt kénytelen korábbi, szerinte félrefordított megnyilvánulása miatt

Wolff nemrég egy német nyelvű interjút készített az Österreich nevű újsággal, amelyet széles körben fordítottak le angolra. Megkérdezték tőle, hogy mit gondol Brown azon kijelentéséről, miszerint 2022-ben a Mercedesnél egy teljesen új versenyzőfelállás lesz majd.

Wolffot így idézték: „Brown olyan, mint Christian Horner. Csak a sz*rt terjesztik. Engem nem érdekel.” Néhányan ezt úgy interpretálták, hogy egyszerűen leszólta a többi csapatvezetőt. Az osztrák most azonban tisztázta, hogy megnyilvánulása nem jött át pontosan, és hogy ő valójában valami teljesen mást mondott.

„Én mindkettejüket tisztelem. Azt teljesen rosszul idézték, és szerintem szó szerint elveszett fordítás közben. „Én azt mondtam, hogy »sok sz*rságot kapnak a másiktól«, ez aztán úgy jött le végül, hogy »baromságokat beszélnek«, ami viszont egyáltalán nem ugyanaz.”

„Zak fontos tagja a Mercedes-családnak és egy barát. Állandóan ugratjuk egymást szóban, szóval nem vádolnám őt meg ilyesmivel.” Wolff arra is kitért, hogy a csapatfőnökök közötti szurkálódás is fontos része az F1-nek, mivel ez is azt mutatja, hogy az alakulatok valódi harcot vívnak egymással.

„Ez nagyon is fontos dolog, mert rivalizálásról van szó. Ugyanabban a cirkuszban dolgozunk, és szükség van a szórakoztatásra a nézők és a szurkolók miatt. A versengés azonban valódi. Ez néha átcsap ellenségeskedésbe, és ez is része a sportnak. Azt azonban nem felejthetjük el, hogy csak egy sportól van szó” – zárta gondolatát a csillagosok vezetője.

