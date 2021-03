Wolff: ma velünk voltak az istenek

Lewis Hamilton egy hajszál híján nyerte meg a 2021-es szezon első futamán, a Bahreini Nagydíjat, miután a verseny első szakaszában úgy tűnt, Verstappen még a rakoncátlankodó differenciálművével is önerőből maga mögött tudja tartani Hamiltont.

A Mercedes azonban még a vártnál is hamarabb kihozta Hamiltont az első kerékcseréjére, amire nem is tudott azonnal reagálni a Red Bull. Toto Wolff szerint ez jelentette ma a különbséget:

„Ez ma a stratégiák nagyszerű küzdelme volt” – mondta a Mercedes csapatfőnöke a futam után a Sky Sports-nak egy páros interjú keretein belül, miközben ott ült mellette Christian Horner. „Szerintem a futam elején Max a tempójával ellenőrzése alatt tartotta a futamot.”

„Merész lépés volt ilyen hamar kiállni. Ezt utána még egyszer meg kellett csinálnunk, hogy ne vághassanak alánk. Tudtuk, hogy el fognak fogyni a gumijaink a futam végére, és éppen, hogy elég volt. Maxnak pedig vissza kellett adnia a pozíciót, mert hirtelen a futam közben ránk szóltak, hogy akkor mostantól ellenőrzik. Ez azonban egy egészen fantasztikus csata volt, már az első versenyen, de szerintem egy picit még mindig előttünk jár a Red Bull.”

A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner elismerte, hogy nem mindig tudták, milyen stratégián van a Mercedes:

„Először is, gratulálunk a Mercedesnek, remek verseny volt, különböző stratégiákkal, ahogyan Toto is mondta. Szerintem nagyon is jó autójuk van, ha már az első versenyen ilyen keményen nyomtak minket. Kihasználták az alávágás adta előnyt, így sokáig kint kellett maradnunk. Azt hittük, hogy háromszor fognak kereket cserélni, mert olyan hamar kezdték az utolsó etapot. Ott volt még Max autójában az az apró hiba is, de a versenyzés nagyszerű volt.”

„Meg is előzte, de sajnos arra kellett utasítanunk, hogy adja vissza a helyet, amit egyből meg is tett. Itt egy kis por is kerülhetett a gumijára, ami pont elég volt, hogy Lewis egy kicsit fellélegezhessen. Kicsit nehéz megemészteni a vereséget, de ez még csak az első futam 23-ból, és remélhetőleg idén jobban meg tudjuk nehezíteni a dolgukat.”

„Ahogyan Christian is mondta, egy ponton mi is azt hittük, hogy nem fogjuk bírni a futam végéig a gumival” – mondta Wolff. „A számításaink azt mutatták, hogy 5 körrel a verseny vége előtt fog megelőzni minket, de aztán jött a három, egy kör. A verseny végén ma az istenek is velünk voltak szerintem.”

