Wolff leszögezte: Bottas a Mercedes pilótája lesz 2021-ben is

A 2020-as Szahír Nagydíjon nem a megszokott pilótafelállással versenyzett a Mercedes, miután Lewis Hamilton elkapta a koronavírust, őt George Russell helyettesítette a Williamstől, aki egyből lenyűgözte teljesítményével a Forma-1 világát.

Annak ellenére, hogy szárnyra kaptak olyan pletykák is, hogy Russell fantasztikus beugrása elbizonytalanította a Mercedest is, előbb maga brit pilóta mondta azt, hogy marad a Williamsnél, most pedig Toto Wolff tett pontot az ügy végére.

„Bottas az autónkban fog ülni, ezt ezennel meg is erősítem. Szerződésünk van vele, és velünk fog versenyezni jövőre is. Igen keményen kéne megrúgnotok egy érzékeny testrészemen ahhoz, hogy elveszítsem a hűségemet” – mondta Wolff a szombati sajtótájékoztatón.

„Hűséges vagyok a két pilótánkhoz, ahogyan hűséges vagyok a junior pilótáinkhoz is. George fantasztikus munkát végzett a múlthéten, megérdemli, hogy majd egy napon egy remek autóban ülhessen.”

„Neki is még egy évig szerződése van a Williamsszel. Nagyon rugalmasak voltak azzal kapcsolatban, hogy Russellt még egy hétvégére a Mercedes szolgálatába bocsájtották volna, és a dolgok pontosan efelé haladnak, nyugodt, szervezett formában.”

Bottas mellett szinte borítékolható, hogy a csapat másik pilótája jövőre is az idén hetedik világbajnoki címét szerző Lewis Hamilton lesz, különösen annak a fényében, hogy Wolff azt is megerősítette a hét elején, hogy biztosan ő marad a Mercedes csapatfőnöke.

