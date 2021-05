Wolff: Lauda mindig azt mondta, a legjobb fegyvereink Marko viccei!

Az utóbbi hetekben meglehetősen sok nyilatkozatot lehet olvasni a Mercedes és a Red Bull szópárbajáról, tehát nemcsak a pályán folyik a csata a két világbajnoki esélyes között.

Felkapott téma a hátsó szárnyak kérdése is: Toto Wolff vasárnap azt nyilatkozta, óvást nyújtanak be, ha a „limbó” hátsó szárnyakat hozzák Bakuba, amire azóta a Red Bull tanácsadója, Helmut Marko is válaszolt.

Most pedig a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak nyilatkozott a csapatfőnök Toto Wolff, aki szerint Marko azért szerepel ennyire sokat a sajtóban, mert nagy nyomás alatt van az osztrák alakulat.

„Helmut Marko a vicceiről is ismert. De éppen ez teszi a legjobb fegyverünkké Helmutot. Legalábbis Niki Lauda mindig ezt mondta” – fogalmazott Wolff.

Az Azerbajdzsáni Nagydíjra még körülbelül másfél hetet kell várnunk, ahol érdekes lesz megnézni, hogyan folytatódik a sok vitát szolgáltató hátsó szárny-saga, és hogy a Mercedes vagy a Red Bull lesz-e erősebb az év hatodik futamán.

