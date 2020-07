Wolff: Lauda ezért leszedte volna Max fejét...

Bár a Mercedes ezúttal is két autóval állhatott a dobogón, a Magyar Nagydíj sem volt annyira sima számukra, mint lehetett volna tempójuk alapján. Valtteri Bottas kiugrásgyanús rajtja után rengeteg pozíciót vesztett, így elsősorban a felzárkózás volt a dolga.

A finnek azért nem volt annyira nehéz dolga, a harmadik helyig viszonylag gyorsan felhúzta magát, akkor azonban jött Max Verstappen. Bottas egyszer felzárkózott rá, ám akkor már jobban kopott gumijain nehezen tudta volna megelőzni, így némi időveszteséget kockáztatva inkább új kemény keverékeket tett fel.

A trükk nem jött be: Verstappen megtartotta saját szürke oldalfalú kerekeit, és Bottas, bár veszett tempóban érkezett, végül épp csak nem tudott támadási pozícióba kerülni a hollanddal szemben, így ezúttal a 3. hellyel kellett beérnie. Toto Wolff csapatfőnök szerint azonban így is szép versenyt futott, bár lehetett volna rosszabb is."

„Szerintem keserédes a dolog, nagyon közel voltunk ahhoz, hogy kiugorjunk, és az roppant keserű lett volna, de végül is sikernek könyvelem el a dolgot, Valtteri tudott menteni, az 1. és 3. hely pedig remek eredménynek számítanak.”

A csapatfőnököt arról is kérdezték, mennyire jelenthet rájuk nagy veszélyt Max Verstappen és a Red Bull egy olyan napon, amikor minden összejön nekik – ma már a rajtrácsra beálláskor hatalmas szerelés ment a bikás kocsi felfüggesztésén, miután a holland falhoz csapta:

„Ezt több szögből közelíteném meg. Egyrészt a srácok hatalmas munkát végeztek, hogy ebből az autóból a rajtrácson menetképes autót csináljanak. Niki leszedte volna Max fejét emiatt, nem úgy tűnt, ez az autó ma magától gurulni fog, de a rajtrácson megjavítani hatalmas teljesítmény volt.”

„Mondjuk amúgy sem egy rossz autó, nyilván nem mindig a legjobb a teljesítménye, de ma is elég jól mentek, és már tudjuk, hogy amennyiben jó napot fognak ki, nagyszerű vetélytársak tudnak lenni. Ha ránézünk a pontokra, Lewisnak 30 az előnye, az semmi. Egyszer kell kiesnie, Maxnak egyszer nyernie, és eltűnik, szóval nem állhatunk meg.”

