Wolff Lauda halálának évfordulóján: „Nem tud kimenni a fejemből”

A háromszoros osztrák világbajnok, a legenda Niki Lauda 2019. május 20-án hunyt el, Toto Wolffnak pedig minden nap eszébe jutnak azok a közös emlékek, amelyeket a Mercedesnél szereztek.

A Mercedes a Monacói Nagydíj előestéjén kapta a hírt, hogy tanácsadója, és nem ügyvezető igazgatója eltávozott az élők sorából. Az egész Forma-1-et megrázta a hír, Toto Wolff pedig még ma is élénken emlékezik a közös időtöltéseikre.

„Egyszerűen nem tudom kiverni a fejemből, ami történt. A barátságunkat, az egységünket, a közösen eltöltött remek időket hiányolom a legjobban. A barátom, a partnerem volt, és egy igazi saját burkot építettünk fel a Forma-1-es paddockon belül. Együtt utaztunk és étkeztünk, és ezt többé nem tehetjük meg” -nyilatkozta Wolff a német RTL-nek.

Wolff elmondta, hogy ezekben a napokban, a koronavírus-járvány idején még jobban hiányolja Niki józan gondolkodását, és érdekelné, hogyan gondolkozik ilyenkor Lauda.

„Ezekben a kivételes időkben a Covid-19 krízis közben hiányolom Niki rideg józanságát. A számos műtéte és transzplantációja miatt biztosan a különösen veszélyeztetettek közé tartozott volna, ezért a véleménye széles körben ismert lett volna.”

„Gyakran gondolkozok azon, hogy vajon mit mondana, hogyan reagálna erre a helyzetre. Még ma is ő a gondolatbeli társam, amikor már nincs köztünk.”

„Pilótaként, világbajnokként, és később a Mercedes tagjaként is mindig megbízhatóan fontos ember volt, mindig itt volt a tűz közelében. Folyamatosan keresek az interneten olyan képek után, amelyeken együtt vagyunk, és van egy, amikor megnyertük közösen az első világbajnokságunkat, ami az egyik legkülönlegesebb emlékem” – zárta Wolff.

(L to R): Nico Rosberg, Mercedes AMG F1; Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 and Niki Lauda, Mercedes No

Fotó készítője: XPB Images