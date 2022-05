Wolff: Kínában is lehetne három versenyünk

A Mercedes csapatvezetője a kínai Xinhua hírügynökségnek nyilatkozott az F1-es naptár jövőjéről és a sorozat megnövekedett népszerűségéről. A vírushelyzet miatt ugyan már 2019 óta nem volt verseny Kínában, de ha minden a tervek szerint alakul, akkor jövőre ismét láthatjuk a királykategóriát az országban.

Kínában is óriási kiaknázható piac van a Forma–1 számára, akárcsak az Egyesült Államokban, ráadásul most már egy pilótájuk is van a mezőnyben Csou Kuan-jü személyében, ami további lökést adhat az esetleges terveknek.

„Korábban már voltunk Shanghajban, és ugyan az utóbbi években nem jutottunk el, ettől még az egy fontos piac számunkra. Én viszont szeretném, ha nemcsak Shanghajban versenyeznénk, hanem mondjuk Pekingben is.”

„A Mercedes számára is fantasztikus piacot jelent az ország. Most már Amerikában is három viadalunk van Las Vegasszal, Miamival és Austinnal, és ha ugyanezt meg tudnánk tenni Kínában is, az csodás lenne” – vélekedik az osztrák.

Az persze már más kérdés, hogy jelen körülmények között biztosan nem lenne hely további kínai futamoknak a programban, hiszen a naptár már így is telített, és sokan panaszkodnak amiatt, hogy a mostani 23 futam is túl sok már.

