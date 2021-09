Wolff kijelentette: csak így lehet Williams-pilóta Albon

A zandvoorti paddockban egymást érik a különböző tárgyalások a 2022-es Forma-1-es ülésekről, és az idei évben már megszokott módon ez csak egy újabb hadszínteret nyitott a Mercedes és a Red Bull között.

Miután George Russell szinte biztosan a Mercedes pilótája lesz 2022-ben, a helyére mindkét csapat szívesen benyomná a saját „junior” pilótáját, a Red Bull Alex Albont, a Mercedes pedig a Formula E-bajnok Nyck de Vriest.

Christian Horner pénteken úgy fogalmazott, hogy reméli, nem akadályozza meg a Mercedes az Albon-Williams szerződés létrejöttét – a már meglévő F1-es tapasztalata miatt értesüléseink szerint a Williams őt preferálja de Vriesszel szemben – Toto Wolff pedig erre a feltevésre úgy válaszolt, hogy eszük ágában se lenne útjába állni egy ilyen „F1-be való” pilótának.

A szombati időmérőt követő sajtótájékoztatón azonban már Wolff is elismerte, hogy a Williams motorbeszállítójaként nem akarják, hogy egy, a Red Bull-lal szerződésben álló versenyző legyen a grove-i alakulat versenyzője.

„Mint mondtam, Albon megérdemli a helyet a Forma-1-ben, de „trükkös” lenne az, hogy egy 100%-ban a Red Bullhoz köthető pilóta Mercedes-motoros autót vezessen. Boldogan dolgozunk együtt vele, amennyiben felbontják a Red Bullos szerződését.”

„A másik oldalon pedig mi Nyck de Vriest támogatjuk, aki szintén tárgyal a Williamsszel, szóval elég sok térfélen pattog a labda” – vázolta a helyzetet Wolff, majd válaszolt Christian Horner vádjára is, miszerint a Mercedestől többen is azzal keresték Albont, hogy szakítsa meg a kapcsolatát a Williamsszel.

„Nem erről van szó, Alex rendszeresen beszél az én egyik egykori mentorommal, Gwen Lagrue-vel, aki jelenleg a Mercedes juniorcsapatát vezeti, valamint James Vowles-szal, a főstratégánkkal, arról, hogy milyen lehetőségei lehetnek jövőre.”

„Az ilyen dolgokat mindig kiforgatják, szerintem senki nem mondott neki olyat, hogy mit csináljon vagy ne csináljon, csak így fedezte fel Alex a lehetőségeit a Mercedesszel kapcsolatosan.”

Amellett, hogy de Vries és Albon esélyesek a Williams ülésére is, ott vannak mindketten az Alfa Romeo radarján is, ahol még mindig inog Antonio Giovinazzi helye, aki miután valószínűleg érzi a vesztét, éppen Zandvoortban be is állította az eddigi legjobb időmérős eredményét a 7. helyével.