Wolff kiakadt a Red Bullra: egymillió dollár különbséget jelent győzelem és vereség között!

Miközben javában zajlik a 2022-es Szingapúri Nagydíj versenyhétvégéje, méhkasként bojdult fel a paddock. Az Auto Moto und Sport pénteken szellőztette meg, hogy információik szerint a Red Bull és az Aston Martin is átléphette a költségvetési plafont a 2021-es idényben, ami végül mint ismert, Max Verstappen sikerével zárult.

A szabályok szerint, ha valaki maximum ötmillió dollárral lépi túl a meghatározott limitet, az kisebb „kisebb szabálysértésnek” minősül, és vélhetően csupán pénzbüntetést von maga után, de azt nagyon nehéz meghatározni, mire elegendő ennyi pénz a száguldó cirkuszban.

A Ferrari és a Mercedes álláspontja szerint, ha ekkora összeget költenek fejlesztésre a szezon közben, akár fél másodperc javulást is eredményezhet. A két csapat szerint ráadásul a bikások nemcsak tavaly, hanem idén is túlköltekeztek, ezért fordulhatott elő, hogy a már régóta beharangozott könnyített karosszériájukat végül nem vetették be.

Toto Wolff az üggyel kapcsolatban leszögezte, szeretne tisztán látni, hiszen tavaly szó szerint az év utolsó körében veszítették el Lewis Hamiltonnal a világbajnoki címet.

„Nemcsak 2021-ről van szó, hanem 2022-ről és 2023-ról is. Egymillió dollárról beszélünk, és ezek jelentik a különbséget a győzelem és a vereség között. Bízunk az FIA átláthatóságában és a vezetésben, de meg kell értenünk, mi történt“ - nyilatkozta az osztrák a Sky Sport F1-nek.

„A költségvetési plafon azért fontos, mert egyenlő feltételeket teremt a csapatok között. Mohamed (ben Szulajem, FIA-elnök) egyértelmű és kemény volt, de aggódunk, hogy milyen eredményeket fogunk kapni“ - folytatta a Mercedes csapatfőnöke.

„Ez nem egy hasznos titok, nagyon aggódunk. Mi van, ha vannak vakfoltok a szabályozásban? Ezek a területek kicsik, nem milliós nagyságrendűek. Az FIA-nak van egy hozzáértő könyvelői csoportja, meg kell tudnunk, mi történt.“

„Ha mi és a Ferrari tudtuk volna, hogy ötmillióval többet költhetünk büntetés nélkül, akkor megtettük volna. Most meglátjuk, hogy ez milyen következménnyel jár az FIA szemszögéből. Fontos, hogy mindenki tudja, mindannyian egyenlőek vagyunk.“

„Vannak technikai és pénzügyi szabályaink, amiket be kell tartani. Mit mondjunk a rajongóknak?“ - tette fel a kérdés Toto Wolff.

