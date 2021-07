Wolff két legyet ütött egy csapásra – szerinte Hamiltonnál nincs jobb

Ahogy arról beszámoltunk, Lewis Hamilton további két évre elkötelezte magát a Mercedes, illetve a Forma-1 mellett. A csapatvezető szerint a brit rekorder a teljesítményének csúcsán áll, ráadásul ezzel a húzással nincsenek további zavaró tényezők, melyek elvonják a figyelmüket.

„Ahogy belépünk az új érába 2022-től, nem is lehetne jobb pilótánk a csapatban, mint Lewis” – jelentette ki Wolff. „Az általa elért eredmények a sportban önmagukért beszélnek, és az ő tapasztalatával, gyorsaságával és versenyerejével, az erejének a csúcsán áll.”

„Élvezzük ki a kezünkbe került harcokat az idei évben, ezért is akartunk megegyezni korán, szóval most már nincsenek zavaró tényezők, melyek elvonják a figyelmünket a pályán kibontakozó küzdelmekről. Mindig is azt mondtam, hogy amíg Lewis érzi magában a tüzet, olyan sokáig folytathatja, amilyen sokáig csak akarja.”

Lewis Hamilton maradásának hírére Stefano Domenicali is kifejtette a véleményét. A Forma-1 vezérigazgatója elmondta, hogy a Forma-1 hatalmasat nyert a brit rekorder maradásával, aki előtt még fényes jövő áll.

„Ez fantasztikus hír a Forma-1 számára, rendkívül boldog vagyok, hogy Lewis az F1-ben marad még legalább két évig. Amit ő elért a sportban, az hihetetlen, és még több fog jönni. Ő egy globális szupersztár a pályán, illetve azon kívül is, neki nagyon pozitív hatása van a Forma-1-re.”

